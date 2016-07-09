به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پیامی به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی گفت: نظام مالیاتی ایران امروز در بزنگاهی تاریخی قرار دارد. در سالی که «اقتصاد مقاومتی» در ریل اقدام و عمل قرار گرفته و ارکان مختلف نظام، برای محقق ساختن مفروضات اساسی این سیاست، همدل و همزبان گشته اند، وفاق جمعی و مشارکت ملی برای ارتقای نظام مالیاتی کشور و شکوفایی اقتصاد ایران تبلوری کم سابقه یافته است. خرداد و تیرماه امسال، شاهد مشارکت چشمگیر شهروندان برای ارایه اظهارنامه مالیاتی بودیم. مشارکتی که در نوع خود کم سابقه و همراه با همدلی و تعاملی بی مانند بود. در کنار این حماسه ملی، عزم وتلاش کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، نمودی دوچندان یافته و همنوایی و هم آوایی سازمانی در عرصه نظام مالیاتی، نقشی تعیین کننده در دستیابی به این حماسه ماندگار داشت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در متن این پیام خاطرنشان کرد: خوداظهاری در فضایی آرام با بالاترین میزان همدلی و مشارکت مردمی، از نتایج و پیامدهای ارزنده توافق مالیاتی امسال با اصناف کشور بود و نظام مالیاتی در رویکرد جدید خود، سیاست راهبردی «اعتماد به مردم» و خدمت رسانی هر چه اثربخش تر به شهروندان را در دستور کار خود قرار داد و در آزمون تعامل و ارتباط با مردم، سربلند و موفق ظاهر شد که جا دارد در اینجا از این همدلی و همزبانی مردم در خلق این حماسه اقتصادی، به نیکی یاد کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: شهروندان ایران امروز بیش از هر زمان به آثار متعدد و مزایای پرشمار پرداخت مالیات در آبادانی وعمران شهرها و روستاها و توسعه زیرساخت های شهری و همچنین پیشبرد اهداف دولت در حوزه های امنیت، بهداشت، آموزش و تامین مالی امورات جاری کشور آگاهی و اشراف دارند. این اشراف نسبی به مقوله مالیات و کارکردهای آن، البته ماحصل برنامه های تحول آفرین فرهنگ سازی مالیاتی و همچنین اطلاع رسانی های موثر و بهنگام در مقاطع گوناگون است.

وی ادامه داد: امروز کمتر کسی است که به اهمیت قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و استفاده موثر از این سرمایه بین نسلی برای توسعه زیرساخت های کشور و پیشبرد طرح های عمرانی آگاهی نداشته باشد. این آگاهی عمومی نسبت به جایگاه کلیدی نظام مالیاتی با کارکردهای متنوعی که در قالب تامین درآمدهای عمومی کشور، توزیع ثروت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعی، در کنار ثبات اقتصادی و اتکای اقتصاد کشور به منابع پایدار و سالم دارد، بی تردید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تقوی نژاد گفت: مهمترین نیاز امروز کشور، افزایش کارآیی و توان نظام مالیاتی به عنوان مطلوبترین شکل تامین مالی هزینه های کشور است و ارکان مختلف نظام برای جلب مشارکت مدنی، برای گسترش و فراگیر نمودن عدالت اجتماعی، بهره مندی موثر از ظرفیت های به فعلیت در نیامده اقتصادی و تامین حداکثری هزینه های جاری کشور از محل درآمدهای درون زای اقتصادی به میدان عمل آمده اند. به ویژه در سال جاری که اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان «اقدام ۹۵» در دستور کار سازمان قرار گرفته و اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم نیز در حال اجرایی شدن است، همراهی و همدلی دولت و ملت از اهمیت مضاعفی برخوردار است. این در حالیست که اصلاح و اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز از برنامه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور است.