پور احمدي : سخنان پاول ادامه سياست قديمي آمريكا است

دكتر حسين پور احمدي استاد دانشگاه و كارشناس مسائل استراتژيك در گفتگويي با خبر نگار سياسي مهر گفت : نمي توان اين سخنان را موضع رسمي دولت آمريكا دانست چون برخي مقامات آمريكايي در سخنان خود در مكانهاي مختلف اظهار نظرهايي مي كند كه برخي رسانه ها نيز اين سخنان را بزرگ و گسترده مي كنند اين خبر جاي مانور و فوكوس ندارد .

پور احمدي افزود : آمريكاييها درقبال نشست تهران موضع مثبتي گرفته اند لذا وقتي كه مي بينند كه اين نشست تحقق عملي پيدا مي كند با آن مخالفت نمي كنند حال صحبتي در يك مركزي صورت گرفته است ولي نمي توان از آن به عنوان يك سياست رسمي نام برد .

اين استاد دانشگاه تصريح كرد : مسئله اي كه الان در دستگاه حاكميت آمريكا مطرح است اين است كه نقطه نظر جرج بوش ديك چيني و رامسفلد با پاول و اكيپ سياست خارجي متفاوت است در دو هفته گذشته كه بازها اعلام كرده بودند كه بايد با ايران بر خورد سر سختانه اي شود همين پاول پيشنهاد مذاكرات غير مستقيم و همه جانبه را ارئه كرد، كه حتي جلال طالباني نيز اعلام كرده بود كه به عنوان رابط بين مذاكرات بين ايران و آمريكا بوده است .

وي افزود : مواضع وزارت خارجه امريكا بطور كلي با مواضع بوش ، رايس و ديك چني متفاوت است و اينكه اين سخنان اعلام مي شود يكي از دلايل اين سخنان و اظهار نظرها بحث انتخابات آمريكا است منتها اين مسئله بصورت فرايند است آمريكا نشان نداده است كه قصد دارد كه سياست خود را در گفتار ودر عمل درقبال ايران تغيير دهد .

اين استاد دانشگاه گفت: بين اظهار نظرهاي مقامات آمريكايي با هم تضاد وجود دارد ولي در سياست اجرايي نمي توان اختلافي را ديد موضع كلان آمريكا در برابر ايران تغيير نميكند چون تنها پاول تصميم گيرنده نيست و آمريكا نيز در قبال هر سخني موضع نمي گيرد و اقدام نمي كند

پور احمدي تاكيد كرد : درقصه آمريكا و ايران هميشه اين تنشها و اين چالشها وجود داشته است منتها به نظر من در حال حاضر سر فصل سياست خارجي ما بايد بحث برنامه هاي هسته اي ما و موافقت با غني سازي اورانيوم باشد اگر ديديم كه آمريكاييها در قبال پذيرش كلي پروتكل الحاقي مواضع منفي گرفتند مي توان عنوان كرد كه اينها همچنان در سياست مغرضانه خود در برابر ايران قرار دارند ولي اگر موضعي مانند موضع نشست تهران بگيرند من فكر مي كنم سياست آمريكا دچار تغييراتي شده است

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