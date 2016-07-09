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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران:

پروازهای فرودگاه گچساران افزایش یافت

پروازهای فرودگاه گچساران افزایش یافت

گچساران - مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: پروازهای فرودگاه گچساران به سه پرواز افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان حبیبی‌نژاد ظهرشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از امروز این پروازها در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه انجام می شود.

وی بیان داشت: ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات مناطق محروم وزارت نفت برای توسعه  فرودگاه گچساران اختصاص یافت.

حبیبی نژاد تصریح کرد: فرودگاه یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه شهری است و با توجه به اینکه گچساران در مسیر شهرهای نورآباد، گناوه، دیلم، امیدیه، آغاجاری بهبهان و دهدشت قرار دارد لزوم افزایش پروازها یک ضرورت بود.

وی اظهار داشت: توسعه و گسترش فرودگاه گچساران و افزایش پروازها نقش مهمی در گستردگی حوزه عملیاتی این شرکت در چهار استان دارد.

حبیبی‌نژاد افزود: درراستای بهسازی این فرودگاه، ایجاد جایگاه سوخت، احداث دیوار اطراف محوطه و امنیت فرودگاه، تجهیز سالن انتظار، برج مراقبت و سیستم لایتینگ فرودگاه انجام شد.

کد مطلب 3708403

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