پروازهای فرودگاه گچساران افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان حبیبی‌نژاد ظهرشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از امروز این پروازها در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه انجام می شود.

وی بیان داشت: ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات مناطق محروم وزارت نفت برای توسعه فرودگاه گچساران اختصاص یافت.

حبیبی نژاد تصریح کرد: فرودگاه یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه شهری است و با توجه به اینکه گچساران در مسیر شهرهای نورآباد، گناوه، دیلم، امیدیه، آغاجاری بهبهان و دهدشت قرار دارد لزوم افزایش پروازها یک ضرورت بود.

وی اظهار داشت: توسعه و گسترش فرودگاه گچساران و افزایش پروازها نقش مهمی در گستردگی حوزه عملیاتی این شرکت در چهار استان دارد.

حبیبی‌نژاد افزود: درراستای بهسازی این فرودگاه، ایجاد جایگاه سوخت، احداث دیوار اطراف محوطه و امنیت فرودگاه، تجهیز سالن انتظار، برج مراقبت و سیستم لایتینگ فرودگاه انجام شد.