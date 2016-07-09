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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۲

مدیرکل آموزش‌وپرورش اردبیل:

۲۵ هزار نفر فرهنگی در مدارس اردبیل اسکان یافتند

۲۵ هزار نفر فرهنگی در مدارس اردبیل اسکان یافتند

اردبیل – مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل از اسکان ۲۵ هزار و ۸۸۹ نفر فرهنگی در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۹ تیرماه سال جاری در مدارس استان خبر داد.

احمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به اینکه در سفرهای تابستانی اسکان مسافران فرهنگی به صورت هفتگی رصد می شود، اضافه کرد: به دلیل مصادف شدن با تعطیلات عید فطر شاهد افزایش قابل توجه مسافرت فرهنگیان به استان بودیم.

وی افزود: در بازه زمانی ذکر شده هفت هزار و ۲۰۲ خانوار و به عبارتی ۱۱۱ هزار و ۵۵۲ نفر- روز اسکان یافتند که پذیرش از استان های تهران، اصفهان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به ثبت رسیده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بیشترین پذیرش را متعلق به مهمانان استان تهران و آذربایجان شرقی دانست و افزود: بیشترین پذیرش نیز در ناحیه یک اردبیل به ثبت رسیده است.

ناصری به آمادگی مدارس برای تداوم اسکان فرهنگیان اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه هفته آینده کنکور سراسری برگزار می شود کاهش سفرهای تابستانی امری عادی است.

وی افزود: اما در ادامه مجددا سفرها با افزایش همراه خواهد بود و آموزش‌وپرورش استان آماده پذیرش مسافران فرهنگی است.

کد مطلب 3708404
محمد میرزایی ناطق

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