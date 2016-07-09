علیرضا صفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به حضور بدمینتون باز همدانی در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا اظهار داشت: مسابقات بدمینتون قهرمانی جوانان آسیا در روزهای ۱۹ تا ۲۷ تیرماه جاری با شرکت بدمینتون بازان کشورهای آسیایی شامل چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، هند، ایران، ژاپن، قزاقستان، کره جنوبی، ماکائو، مالزی، مغولستان، میانمار، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سریلانکا و تایلند در قسمت یک‌نفره و دونفره برگزار می‌شود.

وی افزود: امیر جباری بدمینتون باز خوب همدانی و ثمین عابد خجسته بدمینتون بازان جوان کشورمان در قسمت یک‌نفره آقایان و بانوان به مصاف حریفان قدرتمند آسیایی خود خواهند رفت.

دبیر هیئت بدمینتون استان همدان با اشاره به وضعیت بدمینتون باز همدانی گفت: امیر جباری یکی از افتخارات ورزش استان در رشته بدمینتون است که همواره در مسابقات کشوری صاحب‌مقام بوده و از همین رو به اردوهای تیم ملی راه پیداکرده است.

صفی عنوان کرد: جباری از برترین بدمینتون بازهای کشور و شماره یک کشور در رده سنی خود است که این بدمینتون باز حاصل تلاش مربیان و هیئت بدمینتون استان است.

وی با اشاره به استقبال خوب مردم همدان از این رشته بیان کرد: بیش از ۵۰۰ نفر در دو بخش آقایان و بانوان در این رشته در همدان فعالیت می‌کنند و روزبه‌روز تعداد علاقه‌مندان به این رشته در حال افزایش است.

دبیر هیئت بدمینتون استان همدان یادآور شد: استقبال بانوان از این رشته بسیار چشمگیر است و نزدیک به ۱۵۰ نفر از این تعداد در بخش بانوان فعال هستند.