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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۱

رئیس پلیس راه خراسان رضوی خبر داد:

کاهش ۴۰ درصدی حوادث رانندگی خراسان رضوی در تعطیلات عید فطر

کاهش ۴۰ درصدی حوادث رانندگی خراسان رضوی در تعطیلات عید فطر

مشهد ـ رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: حوادث و تلفات رانندگی در محورهای خراسان رضوی در تعطیلات عید سعید فطر امسال ۴۰ درصد کاهش یافت.

سرهنگ هادی امیدوار  در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: تعداد حوادث و تلفات رانندگی در راه‌های استان خراسان رضوی در ایام تعطیلات عید سعید فطر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به آمار تعداد مجروحان حوادث رانندگی این ایام گفت: تعداد مجروحین حوادث رانندگی در این مدت نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشته است.

 رئیس  پلیس راه خراسان رضوی از روان بودن ترافیک در محورهای خراسان رضوی خبر داد و افزود: ترافیک هم‌اکنون در بسیاری از محورهای استان روان و تحت کنترل است.

کد مطلب 3708409

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