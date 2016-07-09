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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۱

مدیرکل راه آهن اصفهان:

ایستگاه های ریلی اصفهان مجهز به اسلب تراک می‌شود

ایستگاه های ریلی اصفهان مجهز به اسلب تراک می‌شود

اصفهان- مدیرکل راه آهن اصفهان گفت: ایستگاه ریلی اصفهان به دلیل افزایش ایمنی تردد وسائل نقلیه ریلی، افزایش حمل بار محوری و افزایش سرعت سیر قطارها مجهز به اسلب تراک می شود.

حسن ماسوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای پروژه اسلب تراک در خطوط مسافری ایستگاه ریلی اصفهان سبب کاهش هزینه نگهداری و بازسازی خطوط ریلی در طول مدت زمان بهره‌برداری، افزایش عمر مفید سازه ریلی  (service life)با از بین بردن مشکل شکستگی تراورس، حذف مشکل صدمه به ریل و چرخ‌ها و پیشگیری از سوانح احتمالی در طول مسیر می‌شود.

مدیرکل راه آهن اصفهان بیان داشت: عملیات اجرای اسلب تراک (زیرسازی‌های بتونی) خطوط مسافری ایستگاه اصفهان در سه فاز تعریف شده است که فاز اول با خطوط پنج و شش طی فروردین ماه سال گذشته شروع و در دی ماه به پایان رسید و در فاز دوم این پروژه عملیات اسلب تراک  خطوط سه و چهار به طول هرکدام ۴۷۵ متر از اردیبهشت ماه سال جاری شروع و طی مدت چهار ماه اجرایی خواهد شد.

 مدیرکل راه آهن استان اصفهان ادامه داد: فاز سوم این پروژه هم پس از اتمام عملیات فاز دوم شروع و با تکمیل عملیات احداث اسلب تراک خطوط هفتگانه منتهی به سالن انتظار مسافری ایستگاه اصفهان، این ایستگاه اولین ایستگاه برخوردار از اسلب تراک درحوزه استحفاظی این اداره کل خواهد بود .

وی با بیان اینکه این پروژه با هزینه دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اجرایی می شود، افزود: هزینه احداث اسلب تراک یا روسازی بتنی در مقایسه با روسازی کلاسیک یا بالاستی ۲۰ درصد صرفه‌جویی را در بردارد و امروزه با توجه به زمان سیر و بار محوری قابل حمل برای راه آهن پر سرعت، در کشورهای مختلف استفاده می‌شود .

مدیرکل راه آهن اصفهان اعلام کرد: با اتمام عملیات زیرسازی وروسازی و نصب تأسیسات مکانیکی خطوط ۵ و ۶ ایستگاه راه آهن اصفهان به طول هرکدام ۴۷۵ متر، ۵۵ درصد از پروژه اسلب تراک این ایستگاه اجرایی شد.

کد مطلب 3708416

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