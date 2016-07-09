واکسیناسیون نیم میلیون راس دام در استان سمنان انجام شد

حسن هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح اقدامات انجام شده اداره کل دامپزشکی استان سمنان در مبارزه با زئونوزها در سه ماهه اول سال ۹۵، ابراز داشت: در این مدت سه ماهه واکسیناسیون بیماری شاربن۴۷۰هزار راس دام، واکسیناسیون بروسلوز ۲۰هزار راس و واکسیناسیون هاری دوهزار و ۱۰۰ راس دام انجام شده است.

وی افزود: علاوه بر اقدامات واکسیناسیون، تست سل برای چهار هزار و ۲۲۲ راس دام، خونگیری بروسلوز از دو هزار و ۲۸۲ راس دام در استان سمنان انجام شده است.

۴۱۰هزار راس دام سمپاشی شدند

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان سمنان همچنین گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، ۴۰۹هزار و ۵۰۳ راس دام در ۸۴۴هزار متر مربع جایگاه دامی، مورد سم پاشی گونه های مختلف آفت قرار گرفته اند.

هاشم زاده درباره بیماری های مشترک بین دام و انسان، گفت: شایع ترین بیماری های مشترک انسان و دام: شامل بیماری سل، بروسلوز، هاری، شاربن (سیاه زخم)، عفونت های قارچی، سالمونلوز، لپتوسپیروز، عفونت کمپیلوباکتر، عفونت ژیاردیا، عفونت کریپتوسپوریدیوم وکرم های گرد هستند.

وی افزود: بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، هر گونه بیماری‌ یا عفونتی که به طور طبیعی بین حیوانات مهره‌دار و انسان انتقال می‌یابند، به عنوان بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان موسوم به زئونوزها شناخته می‌شوند که از بین یکهزار و ۴۱۵ عامل بیماری‌زای شناخته شده در انسان، ۸۶۸ مورد یا ۶۱ درصد، از طریق حیوانات به طور مستقیم یا غیر مستقیم انتقال پیدا می کنند همچنین انسان ها می توانند بیماری های مشترک انسان و دام را از تماس با پرندگان آلوده، جوندگان، خزندگان، دوزیستان، حشرات و سایر حیوانات اهلی و وحشی دریافت کنند.

فعالیت های حوزه پایش در خور توجه هستند

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان سمنان در پاسخ به سوالی با موضوع فعالیت های این اداره درباره بیماری های دامی، گفت: مجموعه دامپزشکی، با قدمتی نزدیک به یک قرن و تجربه‌های موفق در کنترل و مبارزه با زئونوزها و سایر عوامل تهدید کننده‌ی سلامت جامعه، تمامی توان و ظرفیت‌های خود را در مقابله با مشکلات و عوارض ناشی از تخریب محیط زیست، کاهش بهداشت، فقر و تهدید امنیت و ایمنی مواد غذایی به کار بسته است و پیشگام در کنترل بیماریهای مشترک انسان و حیوان است.

هاشم زاده درباره شاخه‌های مختلف فعالیت دامپزشکان استان، توضیح داد: این فعالیت ها به ویژه در حوزه‌ها پایش، تشخیص نظارت، مراقبت، پیشگیری، مهار و ریشه‌کنی بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان (زئونوزها) و بیماری‌های منتقله به وسیله مواد غذایی با منشا دامی، سبب ایجاد مخاطرات شغلی و بیماری‌های منتقله از حیوانات زنده و تولیدات آنها شده که لزوم رده‌بندی حرفه دامپزشکی به عنوان مشاغل سخت و مخاطره‌آمیز را طلب می‌کند.