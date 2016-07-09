به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی ظهر شنبه در نشست با ائمه جمعه و اعضای شوراهای اسلامی و معتمدان محلی عسلویه و نخل تقی اظهار داشت: در راستای برقرای نظم و امنیت در این منطقه شاهد همکاری و تعامل بسیار خوبی بین مردم عسلویه و نخل تقی و ائمه جمعه و جماعات و شوراها و معتمدان محلی و مسئولان شهرستان بودیم.

وی با اشاره به تلاش ویژه دستگاه قضایی استان بوشهر برای ایجاد نظم و امنیت و آرامش در نقاط مختلف استان، خاطرنشان کرد: امنیت و نظم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از همه ظرفیت‌ها برای ایجاد نظم در استان استفاده خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه برای اجرای نظم به صورت کامل در کنار مردم هستیم، بیان کرد: وظیفه ما احقاق حق است و در این راستا قانون را به صورت کامل اجرا خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه تعارفی با هیچ کس در زمینه رسیدگی به پرونده نخل تقی نخواهیم داشت، افزود: قانون را به طور دقیق و عادلانه اجرا کرده و همه نیز باید به قانون تمکین کنند.

جمادی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که حقیقت به طور کامل کشف شود، ادامه داد: تلاش داریم که آنچه قانون پیش بینی کرده به اجرا گذاشته شود و مردم منطقه از بابت رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه پرونده اطمینان داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه هفته گذشته با کشته شدن یکی از اهالی نخل تقی شهرستان عسلویه توسط ماموران نیروی انتظامی، درگیری‌ها بین تعدادی از اهالی این منطقه و پلیس باعث ایجاد التهاب در سطح شهر شد که پس از ساعاتی با تلاش مسئولان و مردم و معتمدین محلی، فضا آرام شد.