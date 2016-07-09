۴۸۰ طرح خودکفایی برای مددجویان کمیته امداد لرستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: آموزش های فنی و حرفه ای به هزار و ۵۴۹ مددجوی تحت پوشش این نهاد با هزینه ای بالغ بر ۷۵۸ میلیون ریال طی سه ماهه اول سالجاری ارائه شد.

وی با تاکید بر اینکه آموزش های فنی و حرفه ای کمیته امداد برای ایجاد انگیزه به مددجویان برگزار می شوند، بیان کرد: طی سه ماهه اول امسال مددجویان تحت پوشش با اعتباری بالغ بر ۷۵۸ میلیون ریال از آموزش های فنی و حرفه ای در رشته های مختلف بهره مند شدند.

محمدی فارسانی عنوان کرد: توانمند سازی مددجویان کمیته امداد از طریق آموزش های فنی وحرفه ای، اعطای تسهیلات طرح های اشتغالزا و ... برخی از وظایف اصلی این نهاد حمایتی است.

وی ادامه داد: این افراد در دوره های اقتصاد مقاومتی، صنایع دستی، دامپروری، کشاورزی، مهارت آموزی، پایدار سازی و توسعه و حرفه آموزی و... مهارت های لازم را فرا گرفتند.

وی گفت: از اهداف ارائه این آموزش ها می توان به ارتقای آگاهی های فنی وحرفه ای مددجویان، مهارت آموزی دانش آموزان دوره دبیرستان در راستای آموزش های فنی و حرفه ای، مهارت آموزی فرزندان مددجو بازمانده از تحصیل و ترک از تحصیل، ارتقای دانش فنی و حرفه ای دانشجویان و فارغ التحصیلان، آماده سازی نیروی کار ماهر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و فراهم کردن بستر لازم برای ایجاد انگیزه در کارفرمایان و کارآفرینان برای به کارگیری مددجویان اشاره کرد.

۴۸۰ طرح خودکفایی مددجویان کمیته امداد لرستان اجرا شد



مدیرکل کمیته امداد استان لرستان همچنین در ادامه از اجرایی شدن ۴۸۰ طرح خودکفایی و اشتغال با اعتباری بالغ بر ۵۹ میلیارد و ۷۴۵ میلیون ریال در ۳ ماهه نخست سالجاری خبر داد.



محمدی فارسانی گفت: از این تعداد ۴۷ طرح با مبلغ ۶ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال از محل صندوق اشتغال نیازمندان، ۴۳۲ طرح با مبلغ ۵۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ریال از محل قرض الحسنه بانکها به مددجویان جویای کار و نیازمند پرداخت شده است.



محمدی افزود: اجرای طرح های خودکفایی در راستای ایجاد انگیزه و امید در بین خانواده های نیازمند و تحت پوشش انجام می گیرد که خوشبختانه در ۳ ماهه نخست امسال در استان شاهد اجرای موفق این طرح ها بوده ایم.



وی به مراحل اجرای طرح های خودکفایی اشاره و اظهار کرد: در این راستا آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با شغل ارائه می شود و نظارت بر طرح های احرایی شده نیز به طور مستمر در راستای بهبود وضعیت اشتغال مددجویان صورت میگیرد.



وی تصریح کرد: این طرح ها در زمینه های کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و خدمات اجرا شده است.