رئیس فدراسیون جهانی شطرنج امشب به ایران سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، «کرسان ایلیوم‌ژینوف»، رئیس روسی و ۵۴ ساله فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) است که بنا به دعوت مسئولان شطرنج به ایران می آید تا در مراسم افتتاح مسابقات ستارگان جهان و ایران و همچنین افتتاحیه دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی مدارس آسیا حضور داشته باشد. سفر وی به ایران شامگاه شنبه انجام می شود.

مسابقات ستارگان جهان و ایران از یکشنبه در انزلی آغاز شده و تا ۳۰ تیرماه ادامه خواهد داشت. ۱۰ شطرنجباز نخبه و مطرح جهان که دارای ریتینگ های برتر جهان هستند همراه با ۱۰ شطرنجباز برتر ایران طی این مدت به روش شونینگن با هم رقابت می کنند.

دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی مدارس آسیا هم در روزهای ۲۰ تا ۲۸ تیر ماه به میزبان تهران و در محل فدراسیون شطرنج برگزار خواهد شد. قهرمانان رده های سنی مدارس آسیا به مسابقات قهرمانی مدارس جهان که از ۱۲ تا ۲۲ آذر در روسیه برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

علاوه بر رئیس فیده، آناتولی کارپف قهرمان پیشین شطرنج جهان در مراسم افتتاحیه این دو رویداد حضور خواهد داشت.