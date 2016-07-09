جایگاه «مدافعان حرم» در کلام رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدناصر احمدی، عضو دفتر آیت الله نوری همدانی و امام جماعت مسجد طوس تهران گفت: ۳۸ سال از ایستادگی و از خود گذشتگی ملت ایران در برابر بی‌عدالتی‌ها و توطئه‌های دشمنان می‌گذرد و در این سال‌ها دشمنان به‌دنبال خدشه‌دار کردن اندیشه‌ها و تفکرات بوده‌اند و امروز مدافعان حرم با انگیزه و اخلاص در دفاع از حریم امامت و ولایت، دفاع از عزت مسلمین در برابر استکبار و دشمنان ایستاده‌اند.

وی افزود: قرآن کریم ما را در مقابل دشمنان بیمه کرده است و هر چه بیشتر در جهت ترویج فرهنگ قرآنی تلاش کنیم، آثار و برکات آن را در زندگی فردی و اجتماعی مشاهده می کنیم.

عضو دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی خاطرنشان کرد: حضرت عباس بن علی (ع) در نتیجه ولایت پذیری و عمل به احکام الهی به مقامی رسیدند که شهدا در قیامت به مقام او غبطه می خورند. بنابراین برای قرب به این مقام باید سیره و سبک ولایی حضرت را پیمود.

وی اضافه کرد: هر مسلمانی در هر مقام و جایگاهی از روحانی و خیاط تا نظامی و مدافع حرم علاوه بر حضور در میدان های نبرد و مقابله با دشمنان باید مطیع احکام شرع باشد. همچنان که دیون «شهید» بخشیده نمی شود مگر قبلا از صاحبان حق، حلالیت طلبیده باشد یا خانواده و نزدیکانش، حلالیت گرفته باشند.

حجت الاسلام احمدی ادامه داد: بهترین توصیف درباره شهدای مدافع حرم را رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «حقیقتا هـم شـهدای شـما، هـم خانواده هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ی ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند: یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند.

امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی کردنـد ایـن دشـمن می آمـد داخـل کشـور... اگـرجلویش گرفتـه نمی شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتانها بـا اینهـا می جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از کشـور، ملت، دیـن، انقلاب اسلامی فـدا کردند.

امتیـاز سـوم هـم این اسـت کـه اینهـا در غربـت بـه شهادت رسیدند. ایـن هـم یـک امتیـاز بزرگـی اسـت. این هـم پیش خـدای متعـال فرامـوش نمی شـود».

امام جماعت مسجد طوس تهران گفت: بنده مانند سایر سربازان و مدافعان حرم «لشکر فاطمیون» آرزوی شهادت در دفاع از حریم و حرم ولایت و امامت در اقصی نقاط جهان از جمله سوریه و عراق را دارم.

وی درباره نحوه شکل گیری «تیپ فاطمیون» و ارتقای آن به «لشکر فاطمیون» اظهار داشت: «تیپ فاطمیون» گروهی خودجوش بود که با رسیدن خبر تجاوز تکفیری‌ها به حرم سیده عقیله حضرت زینب(س) به سمت سوریه رهسپار شدند. با بازگشت اولین پیکرهای شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون، تعدادی زیادی از جوانان افغانستانی برای رفتن به سوریه اعلام آمادگی کردند. همین امر موجب شد که مدتی بعد تیپ فاطمیون به لشکر ارتقا یابد. «فاطمیون» امروز در مبارزه با تکفیری‌ها در صف نخست جنگ ایستاده‌ است.

حجت الاسلام احمدی در پایان تصریح کرد: مدافعان حرم، مقام و جایگاهی عظیم نزد خداوند دارند و در این میان، ارزش و جایگاه شهدا و مدافعان افغانی مهاجر مضاعف است؛ زیرا هم مهاجر و هم مجاهد هستند:

«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أُوْلَـئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» (سوره بقره، آیه ۲۱۸).