زخمی شدن جوانان فلسطینی/ تهدید صهیونیستها علیه مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المسیره»، در درگیری های امروز جوانان فلسطینی با نظامیان صهیونیست در جنوب شهر الخلیل در کرانه باختری چندین نفر مجروح شدند. در این درگیری نظامیان صهیونیست از گلوله های جنگی و پلاستیکی و نیز گاز اشک آور برای مقابله با جوانان فلسطینی استفاده کردند، که بر اثر آن تعدادی از جوانان روانه بیمارستان شدند.

در ادامه تجاوزات رژیم اشغالگر قدس، نظامیان این رژیم به خانه شهید «معتز الشراونه» هجوم بردند و «آدم طه ابوشرار» سی ساله را به مکان نامعلومی منتقل کردند.

از سوی دیگر صهونیست ها اعلام کردند که قصد دارند تا روز سه شنبه آینده برای انجام مراسم تلمودی خود در یادبود خاخام کشته شده «میخائیل مارک» و نیز «هلیل یافی» از شهرک نشینان صهیونیست که چندی پیش به هلاکت رسیده اند وارد مسجد الاقصی شوند.

از چندی قبل و در موارد متعدد گروه های صهیونیست با ورود به مسجد الاقصی این مکان مقدس را هتک حرمت کرده اند. همه این ها در حالی است که جامعه اسلامی و عربی سکوت مرگباری را در این رابطه اتخاذ کرده است.