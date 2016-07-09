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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۹

فرهنگسرای امام (ره) برگزار می‌ کند؛

محجبه ها فرشته‌اند

محجبه ها فرشته‌اند

فرهنگسرای امام (ره) همزمان با روز عفاف و حجاب دوشنبه ۲۱ تیر یک هزار شاخه گل میان بانوان محجبه منطقه یک توزیع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون عفاف و حجاب فرهنگسرای امام (ره) دوشنبه ۲۱ تیر، ساعت ۱۰، با حضور در  مترو تجریش، امام زاده صالح(ع) و میدان جماران  یک هزار شاخه گل رز را همراه یک حدیث اخلاقی و نوشته محجبه ها فرشته اند را در روز ملی عفاف و حجاب به خانم های محجبه  هدیه می دهند.

علاقمندان جهت  اطلاعات از برنامه های  فرهنگسرای امام(ره) به نشانی تهران‌ میدان قدس (تجریش) خیابان شهید باهنر بعد از سه راه یاسر خیابان امیر سلیمانی فرهنگسرای امام (ره) مراجعه کنند. و یا جهت اطلاعت بیشتر با شماره تلفن ۲۶۱۰۰۷۸۰ تماس بگیرند

همچنین علاقمندان برای اطلاع بیشتر از آخرین اخبار برنامه‌ها و فعالیت‌های مراکز فرهنگی هنری شهر تهران و فرهنگسرای امام(ره) می‌توانند به نشانی ساب پورتال imam.farhangsara.ir و رسانه خبری www.fhnews.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 3708440

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