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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۴

مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی دماوند خبر داد:

۳۱۰۰ تن گیلاس و آلبالو در دماوند برداشت شد

۳۱۰۰ تن گیلاس و آلبالو در دماوند برداشت شد

دماوند-مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی دماوند از برداشت سه هزار و ۱۰۰ تن گیلاس و آلبالو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، بهروز عیدیان با اشاره به برداشت محصولات باغی در شهرستان دماوند اظهار داشت: محصولات باغی گیلاس و آلبالو در مناطق مختلف شهرستان دماوند در حال برداشت است.

وی با بیان اینکه ۳۸۰ هکتار از باغ‌های شهرستان دماوند مربوط به محصول گیلاس است، افزود: تاکنون حدود دو هزار و ۲۰۰ تن محصول گیلاس در مناطق جورد، وسکاره، آردینه، جابان و سربندان برداشت شده است.

مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در خصوص برداشت میوه آلبالو نیز گفت: محصول آلبالو در ۹۰ هکتار از باغ‌های این شهرستان کشت شده که تاکنون ۹۰۰ تن از این محصول نیز در مناطق آبسرد، جابان و سربندان برداشت شده است.

عیدیان درباره برداشت محصولات باغی در روزهای آینده یادآور شد: برداشت محصول سیب گلاب تا ۱۰ روز آینده در مناطق مختلف دماوند آغاز می‌شود و از جمله اصلی‌ترین مناطق برداشت این محصول، جابان است اما در نقاط دیگری همچون آبسرد، زان، کوهان و لومان نیز برداشت خواهد شد.

کد مطلب 3708443

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