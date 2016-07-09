امیرحسین اسکندریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث دهکده ورزش محلات در همدان اظهار داشت: ۱۰ هکتار زمین در راه رباط شورین به این منظور اختصاصیافته و در فاز اول امسال چند زمین فوتبال راهاندازی شده است.
وی افزود: تکمیل دهکده ورزش محلات باعث رشد بیشتر ورزش محلات خواهد شد.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان با اشاره اهداف ورزش محلات در همدان گفت: در ورزش محلات مهمترین هدف برقراری عدالت اجتماعی در تقسیم امکانات ورزشی بین محلات همدان است تانوجوانان و جوانان در هر سطح و قشری از امکانات بهره مند شوند.
اسکندریان عنوان کرد: دوری جوانان از معضلات اجتماعی، ترویج فرهنگ ورزش در بین محلات همدان، پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و پیدا کردن استعدادهای ورزشی مهمترین هدف در شکلگیری ورزش محلات است.
وی بابیان اینکه به دنبال رشد زیرساختها در ورزش محلات هستیم، بیان کرد: شهرداری همدان الگوی کشوری در ورزش محلات برای کلانشهرهاست و بهعنوان پایلوت ورزش محلات در کشور برگزیدهشده است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: چشمانداز ما در سالهای آینده تمرکز بر افزایش زیرساختهای ورزشی خصوصاً در مناطق حاشیهنشین شهر همدان است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان با اشاره به ورزش والیبال محلات نیز گفت: ۵ زمین نیز برای والیبال محلات در نظر گرفته شده و خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از والیبال محلات صورت گرفته و با توجه به اینکه در چند سال گذشته تب والیبال با درخشش تیم ملی والیبال کشورمان بالاگرفته به دنبال استعدادیابی در این رشته نیز هستیم.
اسکندریان یادآور شد: همچنین سال گذشته دومین دوره لیگ مسابقات کشتی محلات شهر همدان جام شهید «خادم همدانی» با حضور ۱۷ تیم و ۲۵۰ کشتیگیر از نقاط مختلف شهر همدان برگزار شد که در این رقابت ها هر تیم بانام یک شهید نامگذاری شده بود.
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