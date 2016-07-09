نرخ بیکاری در استان سمنان۸.۴درصد است/تحقق افزایش اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز ظهر شنبه در خلال شورای اداری استان سمنان به میزبانی سالن جلسات استانداری، ضمن بیان اینکه نرخ بیکاری در استان هم اکنون چهار درصد از میانگین کشوری کمتر است، ابراز داشت: کاهش نرخ بیکاری در سمنان با توجه به میانگین کشور باعث نمی شود که مسئولان نهاد های اجرایی این استان دست از تلاش برای ایجاد شغل های بکشند.

وی افزود: امروز نرخ بیکاری در کشور ۱۱.۱درصد اعلام می شود حال آنکه این میزان در استان ما به کمتر از ۸.۴درصد می رسد اما همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند، تنها زمانی می توانیم باخیال آسوده درباره اشتغال جوانان سخن بگوئیم که یک جوان بیکار در استان و کشورمان وجود نداشته باشد.

اقتصاد مقاومتی می تواند به اشتغال کمک کند

رئیس شورای اداری استان سمنان با اشاره به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: یکی از بند های مهم اقتصاد مقاومتی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری کیفی سازی امور تولیدی، صنعتی، خدمات و ... است که این مهم می تواند با به کار گیری نیروی انسانی جوان و خوشفکر به چرخه تولید تزریق و علاوه بر افزایش راندمان، باعث اشتغال زایی نیز شود.

خباز با اشاره ضرورت بهره گیری از ظرفیت های استان در مقوله اقتصاد مقاومتی و اشتغال زایی، گفت: دولت در راستای فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در استان اقدامات درخور توجهی را صورت داده اما متاسفانه همچنان بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی این استان زیر میزان ظرفیت خود کار می‌کنند که با تزریق نقدینگی به این واحد ها، می توانیم شاهد فعالیت بیشتر این واحدها و همچنین جذب نیروی کار توسط آنها باشیم.

وی افزود: امروز تحرک اقتصادی نیاز اقتصاد ماست و می تواند ما را از رکود خارج کند که در این راستا هیئت وزیران، ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار را تخصیص داده است.

اعتبارات استان سمنان ۴۵درصد رشد داشته است

استاندار سمنان همچنین از رشد۴۵درصدی اعتبارات استان خبر داد و گفت: اعتبارات ۷۴میلیارد تومانی استان در سال گذشته با ۴۵درصد افزایش به ۱۰۸میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته که این امر می تواند به فرصتی برای رونق تولید بدل شود.

خباز با اشاره به افزایش ۳۳درصدی اعتبارات ماده ۱۸۰ شامل اعتبارات در اختیار نمایندگان نیز، توضیح داد: خوشبختانه این اعتبارات نیز در سال جاری بیش از یک سوم افزایش یافته اند تا بتوانیم از ظرفیت نمایندگان استان در رونق تولید بهره کافی را ببریم.

وی افزود: تحرک اقتصادی، خروج از رکود و رونق تولید تنها در اختیار یک نهاد دولتی و یا غیر دولتی نیست لیکن همه اقشار، گروه ها، دستگاه ها، نهاد ها و سازمان ها دست در دست یکدیگر باید رونق را به تولید و بازار باز گردانند تا در همه موارد بتوانیم موفق باشیم.

۱۱۰۰واحد صنعتی در بهین یاب سمنان ثبت نام کردند

استاندار سمنان همچنین با اشاره به برگزاری نشست های کارگروه رفع موانع تولید در استان، گفت: یکی از خروجی های این نشست ها معرفی سامانه بهین یاب است که خوشبختانه امروز یک‌هزار و ۱۰۰واحد صنعتی استان در آن ثبت نام کرده اند.

خباز درباره این سامانه توضیح داد: بهین یاب سامانه ای است که به نوعی دست دارندگان سرمایه را در دستان واحد های تولیدی قرار می دهد که یکی از مهمترین اهدافش رونق تولید محسوب می شود.

وی با بیان اینکه اعتباراتی از محل منابع داخلی استان سمنان نیز برای ایجاد این تحرک در واحدهای تولیدی استان سمنان پیش‌بینی شده است، افزود: همراهی تمام اعضای کارگروه رفع موانع تولید شامل بانک ها، تامین اجتماعی، شرکت های خصوصی، سرمایه گذارها و ... مانند قطعات پازل می تواند در ایجاد تحرک واحد های صنعتی دخیل باشد.