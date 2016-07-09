مجموعه شعر «رگبارها» در چهارمحال و بختیاری چاپ شد

حجت الله شیروانی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه شعر «رگبارها» شامل۸۳ سروده‌ از ۳۶ شاعر استان چهارمحال و بختیاری است که توسط وسعت الله کاظمیان دهکردی و سلیم رزم‌آفرین انتخاب و تدوین شده است. ‌

وی افزود: مجموعه‌ ۷۲ صفحه ای «رگبارها» تلاش شاعران استان چهارمحال و بختیاری در حوزه‌ شعر کوتاه است که با کوشش واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری این استان به چاپ رسیده است. ‌

وی افزود: کوتاه سرایی در چهارمحال و بختیاری قدمتی دیرینه دارد.

‌شیروانی اظهار داشت: حوزه‌ هنری استان چهارمحال و بختیاری، در راستای اهداف خود در زمینه‌ احیا و نیز ایجاد جریان‌های ادبی و فرهنگی، از آثار شاعران و نویسندگان بومی استان برای چاپ اثر حمایت می‌کند. ‌