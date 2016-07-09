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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری:

مجموعه شعر «رگبارها» در چهارمحال و بختیاری چاپ شد

مجموعه شعر «رگبارها» در چهارمحال و بختیاری چاپ شد

شهرکرد- رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: مجموعه شعر «رگبارها » سروده‌ ۳۶ شاعر، در استان چهارمحال و بختیاری چاپ و منتشر شد.

حجت الله شیروانی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه شعر «رگبارها» شامل۸۳ سروده‌ از ۳۶ شاعر استان چهارمحال و بختیاری است که توسط وسعت الله کاظمیان دهکردی و سلیم رزم‌آفرین انتخاب و تدوین شده است. ‌

وی افزود: مجموعه‌ ۷۲ صفحه ای «رگبارها» تلاش شاعران استان چهارمحال و بختیاری در حوزه‌ شعر کوتاه است که با کوشش واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری این استان به چاپ رسیده است. ‌

وی افزود: کوتاه سرایی در چهارمحال و بختیاری قدمتی دیرینه دارد.

‌شیروانی اظهار داشت: حوزه‌ هنری استان چهارمحال و بختیاری، در راستای اهداف خود در زمینه‌ احیا و نیز ایجاد جریان‌های ادبی و فرهنگی، از آثار شاعران و نویسندگان بومی استان برای چاپ اثر حمایت می‌کند. ‌

کد مطلب 3708456

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    نظرات

    • مهریه باقریان دهکردی ۱۶:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
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      پاسخ
      با شنیدن تیک تیک رگبارها شدم سردرختی لرزان برشاخسار غربت . حس خوب دارم و کلمه ای در حد آنم بر زبان نه . مبارک باشد .

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