افزایش محصولات کشاورزی استان تهران به۸ میلیون تن در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی اشرف منصوری با تبریک عید سعید فطر اظهار داشت: امیدوارم همه ما توانسته باشیم از فضیلت های ماه مبارک رمضان بهره مند و برای تقویت روح بندگی و خدمت به خلق به خصوص کشاورزان گام های موثری برداشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به فرمایشات مقام معظم رهبری و نام گذاری سال جاری اشاره کرد و گفت: امیدواریم با تبیین برنامه های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، برای اعتلای بخش کشاورزی قدم برداریم.

منصوری عنوان کرد: خوداتکایی محصولات کشاورزی، افزایش بهره وری منابع آب، توسعه گلخانه و مکانیزاسیون از جمله محورهایی است که باید توسط جهاد کشاورزی در جهت تحقق اهداف دنبال شود.

وی ادامه داد: تلاش ها نیاز به جهش و سرعت بیشتری دارند تا بتوانیم در یک مقطع زمانی، ۵.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی را به هشت میلیون تن افزایش دهیم.