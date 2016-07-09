۱۰۰ هزار تن گندم در مازندران خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری ظهر شنبه در نشست با مدیرکل بازرسی استان افزود: با پیگیری های بعمل آمده ۱۲۰ میلیارد ریال دیگر از مطالبات کشاورزان مازندران بابت تحویل گندم مازاد بر نیاز خود به مراکز خرید پرداخت شد.

جعفری با بیان این مطلب اظهار داشت: با این میزان واریزی از طریق سامانه ویژه خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان تاکنون مبلغ ۵۷۵ میلیارد و ۸۲۵ میلیون ریال پول به گندمکاران استان بابت گندم تحویلی به مراکز خرید وجه پرداخت شد.

وی اظهار امیدواری کرد: انتظار می رود زمان صف انتظار واریزی کشاورزان در سامانه ویژه خرید تضمینی گندم به خاطر به انتها رسیدن فصل خرید برخی از استانهای بزرگ تولید گندم کاهش یابد

مدیر کل بازرسی استان مازندران نیز فرایند خرید گندم تضمینی در استان مازندران در سال زراعی جاری را مطلوب ارزیابی کرد و گفت : در سالجاری با تدابیر خوب شرکت غله و با همکاری دستگاههای مرتبط در پروژه خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان استان مازندران اقدامات قابل تقدیری صورت گرفت.

سید حسن قلعه میری افزود: در خرید تضمینی گندم امسال با هماهنگی های صورت گرفته و نظارت های مستمر حتی یک محموله گندم خارجی وارد چرخه خرید تضمینی تولید داخل نگردید و خرید سالم صورت گرفت.