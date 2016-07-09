به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «دیدی رندس» وزیر امورخارجه بلژیک در ادامه نشست ناتو در ورشو اظهار داشت: بلژیک به منظور مشارکت در گروههای نظامی بین المللی ناتو در نظر دارد ۱۵۰ نظامی راهی لیتوانی کند.

وی با اشاره به اینکه همواره کشورهای شرق اروپا مورد تهدید واقع می شوند، گفت: باید برای رهایی از تهدید ها و خطرات روابط خود را با متحدانمان افزایش داده و در برنامه های مشترک با آنها همگام باشیم.

از سوی دیگر «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو نیز در این نشست گفت: ناتو حضور نظامی خود را در کشورهای شرق اروپا با استقرار چهارگردان در لهستان و سایر کشورهای منطقه بالکان (استونی، لیتوانی و لتونی) تقویت خواهد کرد.

نشست دو روزه ناتو در ورشو امروز به کار خود پایان می دهد.