حضور مدرس قرقیزستانی در اردوی کشتی آلیش بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم «میریم مامونوا» از کشور قرقیزستان برای برگزاری کلاس مربیگری آلیش بانوان طی روزهای ۲۱ تا ۳۰ تیرماه در اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان در کرج حضور می‌یابد تا به آموزش ملی‌پوشان خواهد پرداخت.

همچنین کادر فنی تیم ملی کشتی آلیش بانوان در کلاس آموزشی این مربی قرقیز شرکت خواهند کرد تا از تجربیات این مدرس خارجی استفاده کنند.

همچنین اسامی دعوت‌شدگان به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: یگانه غریب گشته (یزد) هما میرزاپور (خراسان رضوی) زهرا یزدانی (مازندران)

۶۰ کیلوگرم: سمیه حیدری (تهران) ریحانه شیخیان (یزد) عاطفه صادق زاده (آذربایجان شرقی)

۶۵ کیلوگرم: سیده شیما نادری (تهران) زهرا رهنما (خراسان رضوی) الهام کوچک زاده (خوزستان)

۷۰ کیلوگرم: زهرا مجدی (تهران) سمانه خجسته (مازندران) دینا دهنوی (خراسان رضوی)

۷۵ کیلوگرم: ملیحه فضلی (مازندران) مریم احمدی (فارس) مریم مرادی (لرستان)

۷۵+ کیلوگرم: آسیه شجاعی (خراسان شمالی) معصومه سلیمانی (لرستان) سارا نورالهی (اصفهان)

مربی خارجی این اردو: میریم مامونوا (قرقیزستان)

مربی ارشد: فراست مبتدی (مرکزی)

مربیان: ستاره اسماعیلی (مازندران) آنا براتی (خراسان رضوی) اکرم خانی (لرستان)

پزشک: الهه زارعی (تهران)

سرپرست اردو: معصومه بابایی (قزوین)