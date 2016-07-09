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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۶

جانشین پلیس راهنمائی و رانندگی خراسان جنوبی:

۲۸ فقره تصادف در معابر درون شهری خراسان جنوبی رخ داد

۲۸ فقره تصادف در معابر درون شهری خراسان جنوبی رخ داد

بیرجند- جانشین پلیس راهنمائی و رانندگی خراسان جنوبی از وقوع ۲۸ فقره تصادف در معابر درون شهرس استان طی هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ علیرضا عباسی  با بیان اینکه خوشبختانه در تصادفات هفته گذشته فوتی نداشته‌ایم گفت: در این تصادفات ۳۴ نفر ذاز شهروندان مجروح و روانه بیمارستان شده‌اند.

 وی به مهم‌ترین علل تصادفات درون شهرس استان اشاره کرد و افزود: عدم رعایت حق تقدم با ۳۶ درصد و عدم توجه به جلو با ۳۲ درصد مهم‌ترین علل تصادفات هفته گذشته بوده است.

 وی  بیان داشت: بیشترین تصادفات در ساعت های ۱۲الی ۱۴ و ۱۸ الی ۲۰به وقوع پیوسته است.

وی از اعمال قانون سه هزار و ۵۸۶ تخلف رانندگی در معابر درون شهری استان خبر داد و بیان کرد: از این تعداد ۳۳۵ تخلف حادثه ساز بوده است.

عباسی ادامه داد: همچنین در هفته گذشته تعداد ۱۴۴ دستگاه موتورسیکلت و ۱۰ دستگاه خودرو نیز که دارای تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده‌اند توقیف شد.

به گفته وی ۳۴ راننده فاقد گواهینامه نیز به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند.

تشدید برخورد با تخلفات ترافیکی در طرح تابستانهٔ پلیس

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی همچنین از اجرای طرح ترافیکی تابستانه در استان خبر داد و افزود: این طرح از امروز در استان آغاز و ۵ مهرماه نیز ادامه دارد.

 وی تصادفات و تلفات انسانی در معابر از اهداف اجرای این طرح ذکر کرد و بیان داشت: سرعت و سبقت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز و انجام حرکات مارپیچ و نمایشی، خط قرمزهای پلیس راهور در اجرای طرح تابستانی۹۵ است.

عباسی با تاکید بر اینکه پلیس با این تخلفات برخورد جدی خواهد داشت، تصریح کرد: اگر راننده خودرویی دو تخلف حادثه ساز همزمان انجام دهد، خودروی وی به مدت ۷۲ساعت توقیف می‌شود.

کد مطلب 3708465

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