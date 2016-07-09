  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان خبر داد؛

ثبت سرعت متوسط ۸۲ کیلومتر بر ساعت وسایل نقلیه در جاده‌های لرستان

ثبت سرعت متوسط ۸۲ کیلومتر بر ساعت وسایل نقلیه در جاده‌های لرستان

خرم آباد - مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان گفت: در تعطیلات عید فطر امسال سرعت متوسط وسایل نقلیه در جاده های استان ۸۲.۳۴ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی در سخنانی اظهار داشت: طی تعطیلات عید سعید فطر  امسال از تاریخ ۱۶تا ۱۸ تیرماه  ۷۱۲ هزار و ۳۶۲ وسیله نقلیه در محورهای استان لرستان تردد داشته اند.

وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۵۲ دستگاه تردد شمار مستقر در محورهای استان، کل تردد ثبت شده در سه روز یاد شده  ۷۱۲ هزار و ۳۶۲ وسیله نقلیه بوده که ۱۱.۵۲ درصد آن مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.

 مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان با بیان این که محور سه راهی چالان چولان - دورود - خرم آباد با ۳۸ هزار و ۲۸۱ تردد، پر ترددترین محور استان بوده است، افزود: بر اساس آمار پلیس راه استان، تصادفات رانندگی در این ایام، یک کشته و ۲۸ زخمی در پی داشته است.

رحمانی بیان داشت: سرعت متوسط وسایل نقلیه در جاده های استان ۸۲.۳۴ کیلومتر بر ساعت ثبت شده و بیشترین سرعت متوسط مربوط به محور پل زال - خرم آباد با ۹۹.۹۱ کیلومتر بر ساعت بوده است.

کد مطلب 3708466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار