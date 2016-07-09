به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی در سخنانی اظهار داشت: طی تعطیلات عید سعید فطر امسال از تاریخ ۱۶تا ۱۸ تیرماه ۷۱۲ هزار و ۳۶۲ وسیله نقلیه در محورهای استان لرستان تردد داشته اند.

وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۵۲ دستگاه تردد شمار مستقر در محورهای استان، کل تردد ثبت شده در سه روز یاد شده ۷۱۲ هزار و ۳۶۲ وسیله نقلیه بوده که ۱۱.۵۲ درصد آن مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان با بیان این که محور سه راهی چالان چولان - دورود - خرم آباد با ۳۸ هزار و ۲۸۱ تردد، پر ترددترین محور استان بوده است، افزود: بر اساس آمار پلیس راه استان، تصادفات رانندگی در این ایام، یک کشته و ۲۸ زخمی در پی داشته است.

رحمانی بیان داشت: سرعت متوسط وسایل نقلیه در جاده های استان ۸۲.۳۴ کیلومتر بر ساعت ثبت شده و بیشترین سرعت متوسط مربوط به محور پل زال - خرم آباد با ۹۹.۹۱ کیلومتر بر ساعت بوده است.