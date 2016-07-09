محسن ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همه مدیران مشاورین املاک باید مطلع باشند که برای تنظیم قرارداد در رهن، خرید، فروش، اجاره حتما اصل سند مالک و کارت شناسایی طرفین را رویت کنند چه بسا فردی خود مستاجر باشد اما بخواهد سوء استفاده کند و ملک را به رهن بگذارد و اگر اصل سند ملک رویت نشود مصیبت به بار می‌آید.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه با اشاره به اینکه قانونی برای نرخ اجاره و خرید و فروش نداریم، افزود: ما سالانه شاهد افزایش میزان اجاره و رهن و قیمت مسکن هستیم اما این افزایش قیمت بر اساس قانون نیست بلکه بر اساس توافق طرفین و قیمتی که خود افراد عنوان می‌کنند معامله سر می‌گیرد.

ملکی تاکید کرد: مدیران مشاور املاک به هیچ عنوان حق هیچگونه قیمت‌گذاری ندارند اما واسطه‌گری برای سرگرفتن معامله انجام می‌شود و لذا مدیران مشاور املاک حق قیمت گذاری در رهن و اجاره و خرید و فروش ملک را ندارند.

وی در خصوص میزان حق کمیسیون بنگاه‌داران گفت: اگر قراردادی تنظیم شود و هر کدام از طرفین پشیمان شوند باید حق کمیسیون پرداخت شود بدین صورت که طبق مصوبه کمیسیون برای خرید و فروش با میزان ۲۰ میلیون تومان یک درصد از طرفین اخذ می‌شود یعنی نیم درصد از خریدار و نیم درصد از فروشنده اخذ می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرمانشاه با ادامه توضیحات گفت: در خرید و فروش، مازاد بر ۲۰ میلیون تومان باید یک جهارم از هر کدام از طرفین معامله حق کمیسیون اخذ شود اما در بحث رهن و اجاره بابت هر یک میلیون تومان رهن ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و بابت هر ماه اجاره یک چهارم اجاره بهای یک ماه به عنوان حق کمیسیون باید پرداخت شود و مازاد بر آن مبلغ ۹ درصد از کل کمیسیونی که باید پرداخت شود مشاورین املاک موظفند از خریدار و فروشنده و موجر و مستاجر به عنوان ارزش افزوده برای اداره مالیات بگیرند.

ملکی اظهار کرد: بر اساس قانون نظام صنفی بنگاه داران ملزم هستند که تعرفه‌ها در دفتر خود نصب کنند و این مهم به تمام دفاتر مشاور املاک در استان اعلام و بازرسی از سوی اصناف و صنعت و معدن نیز انجام و با متخلفان برخورد می‌شود.

وی با اشاره به افزایش تعداد بنگاه‌های املاک در کرمانشاه گفت: بعضا تا ده برابر ظرفیت شهر بنگاه داریم و شاید بتوان گفت ۳۰ درصد بنگاه داران در شهر کرمانشاه سواد خواندن و نوشتن ندارند و ما در روز سه یا چهار درخواست ابطال پروانه و نیز ثبت پروانه داریم.

ملکی اظهار کرد: امروز که همه کاراها رایانه‌ای شده به ما اعلام کردند که مدرک ششم ابتدایی و سیکل جدید را بپذیریم و گاهاً مشاهده شده که فردی بدون داشتن مجوز دفتر مشاور املاک زده و اقدام برای تعطیلی دفتر وی انجام شده است.