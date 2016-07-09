پیکر شهید مدافع حرم در ورامین تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید عباس حیدری از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س)، پیش از ظهر شنبه با حضور مردم مومن و انقلابی دیار ۱۵ خرداد در روستای دمزآباد ورامین برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام حسینی امام جمعه جوادآباد، محمد حیدری بخشدار جوادآباد، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم مومن و انقلابی ورامین حضور داشتند.

مردم متدین ورامین در آیینی باشکوه، پیکر شهید حیدری را در روستای دمزآباد تشییع و بر ادامه یافتن راه و مسیر شهدای مدافع حریم اهل بیت عصمت و طهارت تأکید کردند.

تشییع کنندگان شهید حیدری با سر دادن شعارهایی اعلام کردند که خون مطهر شهدای مدافع حرم، زمینه ساز پیروزی نهایی جریان حق بر باطل می شود و آن روز دیر نخواهد بود.

مردم ورامین اعلام کردند که آماده اند تا در دفاع از حریم اهل بیت از بهترین سرمایه های خود بگذرند.

گفتنی است شهرستان ورامین در دفاع از حریم اهل بیت تاکنون ۳۰ شهید گرانقدر را تقدیم کرده و مانندنگینی در استان تهران می درخشد.