۴۳۲۰۰۰مسافر در استان اقامت کردند/بازدیدیک میلیونی ازاماکن تفریحی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در تعطیلات چند روز گذشته یک میلیون و ۱۱ هزار نفر از اماکن مختلف تفریحی و سیاحتی استان دیدن کردند.

وی بیان داشت: همچنین در این مدت۳۹۰ هزار و ۶۵۸ دستگاه خودرو از استانهای مختلف کشور به استان وارد شدند.

باقری اظهار داشت: با توجه به افزایش ورود مسافران به استان به خصوص در شهرهای یاسوج و سی سخت، باید زیرساختهای لازم در این راستا فراهم شود.

وی با بیان اینکه این زیرساختها برای این حجم گردشگر مناسب نیست، گفت: شهرهای گردشگر پذیر استان چون یاسوج و سی سخت نیازمند اعتبارات بیشتر در راستای توسعه بخش گردشگری است.

باقری بیشترین حجم ورود گردشگر در تعطیلات اخیر را در شهرهای یاسوج و سی سخت عنوان کرد و افزود: هزینه کم سفر به استان، آب و هوای خوب شهرهای سردسیری در فصل تابستان و نزدیکی به استانهای جنوبی بر تعداد گردشگران افزوده است.

وی تصریح کرد: اراده خدمات مناسب به گردشگران، نیازمند بهسازی و ساخت زیرساختهای مختلف در بخش گردشگری است.