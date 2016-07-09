۱۰۰نقطه جدی ترافیکی در تهران/امکان اصلاح هندسی میدانها وجود ندارد

رئیس پلیس راهور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نقاط ترافیکی به ویژه در آنجایی که ۳ یا ۴ خط عبوری تبدیل به دو خط عبوری می‌شود و تلاقی های ۲ و ۳ راه با همدیگر دیده می‌شود و ایجاد بی‌نظمی‌های ترافیکی می‌کند.

حسینی ادامه داد: این نقاط ترافیکی نیاز به اصلاح هندسی دارد، اما نکته اینجاست که باید امکان این اصلاحات نیز وجود داشته باشد به ویژه از این حیث که معارضی نداشته باشد.

رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به ترافیک برخی میدان‌ها افزود: بسیاری از میدان و خیابان‌های منتهی به آن از ابتدا برای این حجم اتومبیل طراحی نشده است.

وی اضافه کرد: جدا از این موضوع ما در برخی میدان‌های اصلی با دو مشکل جدی دیگر رو به رو هستیم که باعث ایجاد ترافیک می‌کند؛ اول اینکه این میدان‌ها، نقطه پایانی یک بزرگراه هستند و خیابان‌های آن بار ترافیکی این بزرگراه را بر دوش می‌کشند. ضمن اینکه ما در اطراف این میدان‌ها شاهد ایجاد مراکز خرید متعددی هستیم که این نیز باعث حضور گسترده شهروندان به آن شده و عدم رعایت قانون از سوی آن‌ها ترافیک را چند برابر می‌کند.

سردار حسینی افزود: در بسیاری از این نقاط امکان اصطلاح هندسی برای ما وجود ندارد اما مهمترین موضوع این است که خود مردم و رانندگان به مسائل ترافیکی توجه کنند و موجب بی‌نظم‌تر شدن آن نشوند.

رئیس پلیس راهور در پایان تصریح کرد: هیچ کاری بر روی کاغذ، نشد ندارد اما طرح‌ها را باید در عمل دید. توسعه راه ها چندان منطقی نیست و یک روز همین توسعه راه ها نیز به اتمام می رسد. رعایت قوانین موثرترین راه است.