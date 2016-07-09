۸۵ میلیون مترمکعب از آب سد شهید رجایی رهاسازی شد

حسن نوروز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش بینی این امور این است که تا پایان فصل زراعی این عدد به رقم ۱۲۰ میلیون متر مکعب برسد.
نوروز محمدی افزود: در این مدت با رهاسازی آب برای بخش کشاورزی نیروگاه برقابی ۱۳.۵مگاواتی سد نیز وارد مدار بهره برداری شد.
وی در پایان با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون ۳ میلیون متر مکعب از آب شرب شهروندان ساروی از این سد تامین شد، میزان آب موجود در سد شهید رجایی را حدود ۸۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد. که در مقایسه با سال گذشته از شرایط مناسبی برخوردار است.
شایان ذکر است سد شهید رجایی از نوع بتنی دو قوسی با حجم ذخیره ۱۶۲ میلیون متر مکعب می باشد که در ۴۱ کیلومتری جنوب شهرستان ساری بر روی رودخانه دودانگه قرار دارد.
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