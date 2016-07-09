مدیر شبکه قرآن و معارف سیما منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی مرتضی میرباقری، محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه تلویزیونی قرآن و معارف سیما شد.

معاون سیما بر بهره گیری از الگوی کارآمد و اثر بخش مهندسی و مدیریت پیام در ترویج معارف اسلامی تاکید کرده و تعمیق و گسترش دین باوری و ارزش های اخلاقی، معنوی و انقلابی در جامعه و نیز معرفی سبک زندگی مبتنی بر قرآن و عترت و جامعه سالم قرآنی را از مهمترین وظایف این شبکه دانست.

میرباقری در حکم خود با اشاره به اهمیت این شبکه، پخش زیباترین تلاوت ها و عمیق ترین بحث های معرفتی با ساختارهای زیبا و هنرمندانه را برای مخاطبان لازم دانست.

همچنین بر ارتباط مستمر با محافل قرآنی در سراسر کشور و انعکاس فعالیت های آنها و پویش گسترده برای حفظ قرآن کریم، تاکید کرد.

محمدزاده پیش از این مدیریت شبکه رادیویی قرآن را بر عهده داشته است.

مرتضی میرباقری از تلاش‌ها و خدمات حجت الاسلام و المسلمین سید جواد موسوی نیز صمیمانه قدردانی کرده است.