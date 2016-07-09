«باستین شواین اشتایگر» از هواداران آلمانی عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان «یواخیم لو» پنجشنبه شب در دیدار نیمه نهایی برابر فرانسه، میزبان رقابتها، با نتیجه ۲ بر صفر شکست خوردند و «باستین شواین اشتایگر» که در حال بررسی آینده فوتبالی خود در تیم ملی است، دل شکستگی اش را طی ارسال نامه ای به صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال آلمان، اظهار کرد.

هافبک منچستریونایتد به خاطر خطای هندی که در محوطه جریمه مرتکب شد، یک ضربه پنالتی به حریف واگذار کرد که باعث شد تا «آنتوان گریزمان» گل اولش را به ثمر برساند.

«شواین اشتایگر» نوشت: هواداران عزیز، یک کلمه می توانم بگویم: افسوس. آرزویمان برآورده نشده است. به فینال نرسیده ایم و شبی جادویی همانند قهرمانی در «ریو» وجود نخواهد داشت. متأسفانه مقابل فرانسه یک عامل تعیین کننده کم داشتیم: شانس. ولی شکست ها جزئی از بازی هستند، حتی اگر آزار دهنده باشند. البته به نمایش خوب رقیبمان اعتراف می کنیم و به فرانسه برای رسیدن به فینال از ته قلب تبریک می گوییم.

«شواینی» گفت که علیرغم این شکست، به آنچه آلمان در این مسابقات رسیده است، افتخار می کند.

وی اضافه کرد: ما به سبک بازی‌مان وفادار بودیم. ما یک تیم هستیم. جزئی از آن شمایید، هواداران. در «لیل»، «سن دنی»، «پاریس»، «بوردو»، «مارسی» و ... هرجا که بودیم، متشکریم از شما که باعث شدید تا یک تیم ۱۲ نفره باشیم. همچنین سپاس فراوان برای میزبان ها، فرانسه و مردمش. از روز اول که احساس راحتی و امنیت داشتیم. فرانسه میزبان برجسته ای در این رقابتهای قهرمانی اروپا بوده است.

«شواین اشتایگر» ۳۱ ساله، ۱۲۰ بازی برای تیم ملی آلمان انجام داده است و بعد از بازنشستگی «فیلیپ لام» در سال ۲۰۱۴، کاپیتان این تیم شد.