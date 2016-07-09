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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان دورود:

۵۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری شهرستان دورود دیدن کردند

۵۰ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری شهرستان دورود دیدن کردند

دورود - مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دورود گفت: حدود ۵۰ هزار نفر در ایام تعطیلات عید فطر از جاذبه های گردشگری این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر فهیم نیا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: میزان اسکان مسافران در ایام تعطیلات عید فطر در شهرستان دورود حدود ۳۰ هزار نفر شب اقامت بوده که در مراکز اقامتی و چادرهای مسافرتی اقامت داشته اند.  

محمد باقر فهیم نیا افزود: تمام ظرفیت مراکز اقامتی این شهرستان در این ایام به طور ۱۰۰ درصد تکمیل شده و حدود ۵۰ هزار نفر نیز از جاذبه های گردشگری بازدید کردند.

وی گفت: برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی در محل پارک آزادگان با ایجاد ۱۰ غرفه، همکاری اعضای فعال انجمن های دوستداران طبیعت برای راهنمایی مسافران،   توزیع بروشور معرفی آثار شهرستانی و کتابچه دریاچه گهر از جمله خدمات ارائه شده به گردشگران در ایام تعطیلات عید فطر بوده است.

کد مطلب 3708486

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