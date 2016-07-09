به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر فهیم نیا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: میزان اسکان مسافران در ایام تعطیلات عید فطر در شهرستان دورود حدود ۳۰ هزار نفر شب اقامت بوده که در مراکز اقامتی و چادرهای مسافرتی اقامت داشته اند.

محمد باقر فهیم نیا افزود: تمام ظرفیت مراکز اقامتی این شهرستان در این ایام به طور ۱۰۰ درصد تکمیل شده و حدود ۵۰ هزار نفر نیز از جاذبه های گردشگری بازدید کردند.

وی گفت: برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی در محل پارک آزادگان با ایجاد ۱۰ غرفه، همکاری اعضای فعال انجمن های دوستداران طبیعت برای راهنمایی مسافران، توزیع بروشور معرفی آثار شهرستانی و کتابچه دریاچه گهر از جمله خدمات ارائه شده به گردشگران در ایام تعطیلات عید فطر بوده است.