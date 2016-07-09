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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

فرمانده انتظامی استان مرکزی:

عاملان کلاهبرداری از ۴۰۰راننده وانت بار در اراک دستگیر شدند

عاملان کلاهبرداری از ۴۰۰راننده وانت بار در اراک دستگیر شدند

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی از شناسایی و دستگیری اعضای یک شرکت خصوصی که از ۴۰۰راننده وانت بار در شهرستان اراک کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی در بیان جزئیات این خبر گفت: حدود یک ماه پیش شکایت ۴۰۰نفر از رانندگان وانت بار شهرستان اراک در خصوص کلاهبرداری یک شرکت خصوصی از آنان به پلیس آگاهی استان ارجاع شد و پرونده در اختیار تیمی از کارآگاهان مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در تحقیقات مقدماتی که از شاکیان پرونده صورت گرفت مشخص شد شرکتی خصوصی بر اساس قراردادی که از چهار سال قبل با تاکسیرانی و رانندگان خودروهای وانت بار داشته، موظف بوده ماهیانه حق بیمه رانندگان را طبق ضوابط دریافت و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند.

عزیزی ادامه داد: بعد از مدت زمانی مشخص می شود که مدت پنج ماه حق بیمه رانندگان خودروهای وانت به حساب تامین اجتماعی واریز نشده و این عدم پرداخت، طبق قانون باعث افزایش جرایم دیرکرد حق بیمه برای رانندگان شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: با آغاز تحقیقات پرونده ابتدا تمامی مستندات و مدارک اعم از قراردادهای منعقد شده و اسناد وجوه واریزی رانندگان مورد بررسی قرار گرفت و بررسی ها حاکی از آن بود که در این مدت، حق بیمه رانندگان به میزان دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به حساب شرکت خصوصی واریز شده، ولیکن این شرکت دارای پنج ماه بدهی معوقه به سازمان تامین اجتماعی است.

عزیزی تصریح کرد: با ادامه بررسی ها مشخص شد که مدیرعامل شرکت که در قم ساکن بود متواری شده و نماینده وی در شرکت نیز پاسخگوی مراجعان نیست.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: با احضار نماینده شرکت مربوطه، وی مورد بازجویی قرار گرفت و در بررسی اسناد مشخص شد که سه ماه از حق بیمه رانندگان توسط نماینده شرکت و دو ماه نیز توسط مدیرعامل شرکت به میزان دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تصاحب شده است.

عزیزی بیان داشت: با هماهنگی مراجع قضایی دستور جلب مدیرعامل شرکت نیز صادر و نهایتا متهم در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: با تکمیل تحقیقات و اعترافات دو متهم دستگیر شده، هر دو نفر برای سیر مراحل قانونی به محاکم قضایی معرفی و سپس روانه زندان شدند.

کد مطلب 3708487

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