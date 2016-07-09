عاملان کلاهبرداری از ۴۰۰راننده وانت بار در اراک دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی در بیان جزئیات این خبر گفت: حدود یک ماه پیش شکایت ۴۰۰نفر از رانندگان وانت بار شهرستان اراک در خصوص کلاهبرداری یک شرکت خصوصی از آنان به پلیس آگاهی استان ارجاع شد و پرونده در اختیار تیمی از کارآگاهان مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در تحقیقات مقدماتی که از شاکیان پرونده صورت گرفت مشخص شد شرکتی خصوصی بر اساس قراردادی که از چهار سال قبل با تاکسیرانی و رانندگان خودروهای وانت بار داشته، موظف بوده ماهیانه حق بیمه رانندگان را طبق ضوابط دریافت و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند.

عزیزی ادامه داد: بعد از مدت زمانی مشخص می شود که مدت پنج ماه حق بیمه رانندگان خودروهای وانت به حساب تامین اجتماعی واریز نشده و این عدم پرداخت، طبق قانون باعث افزایش جرایم دیرکرد حق بیمه برای رانندگان شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: با آغاز تحقیقات پرونده ابتدا تمامی مستندات و مدارک اعم از قراردادهای منعقد شده و اسناد وجوه واریزی رانندگان مورد بررسی قرار گرفت و بررسی ها حاکی از آن بود که در این مدت، حق بیمه رانندگان به میزان دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به حساب شرکت خصوصی واریز شده، ولیکن این شرکت دارای پنج ماه بدهی معوقه به سازمان تامین اجتماعی است.

عزیزی تصریح کرد: با ادامه بررسی ها مشخص شد که مدیرعامل شرکت که در قم ساکن بود متواری شده و نماینده وی در شرکت نیز پاسخگوی مراجعان نیست.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: با احضار نماینده شرکت مربوطه، وی مورد بازجویی قرار گرفت و در بررسی اسناد مشخص شد که سه ماه از حق بیمه رانندگان توسط نماینده شرکت و دو ماه نیز توسط مدیرعامل شرکت به میزان دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تصاحب شده است.

عزیزی بیان داشت: با هماهنگی مراجع قضایی دستور جلب مدیرعامل شرکت نیز صادر و نهایتا متهم در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطر نشان کرد: با تکمیل تحقیقات و اعترافات دو متهم دستگیر شده، هر دو نفر برای سیر مراحل قانونی به محاکم قضایی معرفی و سپس روانه زندان شدند.