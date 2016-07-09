معاون هماهنگی امور اقتصادی مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، وزیر کشور در این حکم از حسن خیریانپور خواست تا در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری استان و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف و سیاست‌های دولت تدبیر و امید و وزارت کشور و نیز خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان مازندران تلاش نماید.

وزیر کشور همچنین در این حکم توفیق روز افزون در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت منویات و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت ا... خامنه‌ای (مد ظله العالی) را از خداوند قادر برای آقای حسن خیریانپور خواستار شد.

گفتنی است حسن خیریانپور دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و استخدام رسمی وزارت کشور و متولد شهرستان تنکابن از استان مازندران بوده و مسئولیت‌های فرماندار رامسر، فرماندار ایلام، فرماندار همدان، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ملایر، معاون برنامه ریزی استانداری همدان و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران را در کارنامه خود دارا است.