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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۲

نیمار بازیکن تیم فوتبال نابینایان شد

نیمار بازیکن تیم فوتبال نابینایان شد

ستاره برزیلی بارسلونا در راستای یک پروژه حمایتی از بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو، به انجام فوتبال پنج نفره به طور آزمایشی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه حمایتی با شعار «به رویایت زندگی ببخش و دنیا را عوض کن» در نظر دارد مردم دارای معلولیت را از منطقه آرام آنها بیرون بکشد تا تغییرات مثبتی در زندگی و دنیای آنها ایجاد کند.

مردم معلول تا تاریخ هشتم سپتامبر می توانند از طریق نشانی سایت، رویاهای خود را ثبت کنند و نیمار شماری از این رویاها را انتخاب می کند و با انتشار آنها بر روی صفحه فیسبوک خود، آنها را حمایت می کند.

فوتبال پنج نفره یکی از محبوب ترین رشته های پارالمپیکی است که از سوی نابینایان و کم بینایان انجام می شود و بازیکنان از طریق زنگی که داخل توپ وجود دارد به موقعیت آن پی می برند.

برزیل در ادوار گذشته در تمام مسابقات فوتبال پنج نفره برنده بوده ضمن اینکه خود نیمار در بازی های المپیک امسال با تیم ملی برزیل به میدان می رود.

کد مطلب 3708493

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