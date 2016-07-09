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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

مسئول هیئت ورزش های صعودی سمنان:

مسابقات قهرمان کشوری سنگنوردی در سمنان به پایان رسید

مسابقات قهرمان کشوری سنگنوردی در سمنان به پایان رسید

سمنان-مسئول هیئت ورزش های صعودی استان سمنان، گفت: مسابقات قهرمان کشوری سنگ نوردی نونهالان با حضور ۷۵ورزشکار با شناخت چهره افراد برتر رشته های مختلف به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان سمنان، علیرضا کریمی درباره کیفیت برگزاری این رقابت‌ها، توضیح داد: در بخش پسران نونهال گروه الف، سکوی اول تا سوم به ترتیب به ابوالفضل محمدی از خراسان رضوی، پارسا رستمی از لرستان و یونس خورشیدی همدانی از خراسان رضوی رسید و در گروه ب نیز رایکا دادجو از قزوین، محمدطاها قیصری از فارس و محمد مسیحا نیری از تهران نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

مسئول هیئت ورزش های صعودی سمنان همچنین گفت: در بخش دختران نونهال گروه آ، به ترتیب سیده پارمیدا حیدر زاده طرقبه از خراسان رضوی، زهرا نوری از اصفهان و هانیه سعدونی از خوزستان اول تا سوم شدند همچنین در گروه ب دختران نیز، یاسمن عوض نژاد از کرمان اول شد و زینب عشقی از خراسان رضوی و ساینا رزمجو از فارس به مقام دوم و سوم دست یافتند.

کریمی بیان کرد: در مسابقات سنگ نوردی قهرمانی نونهالان کشور ۷۵ نونهال سنگ نورد از ۱۳ استان کشور در دو گروه طی روزهای هفدهم، هجدهم و نوزدهم تیرماه جاری در سالن غدیر سمنان برگزار شد.

وی افزود: با توجه به اینکه مسابقات بین المللی و جهانی سنگ نوردی در رده سنی نونهالان برگزار نمی شود، مسابقات قهرمانی نونهالان کشور، با هدف استعدادیابی و شناسایی و تشویق نونهالان برای ادامه این رشته ورزشی و تقویت ورزشکاران پایه برای رشته سنگ نوردی در کشور برگزار شده و برترین های این مسابقات به رقابت های رده سنی نوجوانان و اردوهای آمادگی و استعداد یابی تیم های ملی دعوت خواهند شد.

کد مطلب 3708495

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