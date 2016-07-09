مسابقات قهرمان کشوری سنگنوردی در سمنان به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان سمنان، علیرضا کریمی درباره کیفیت برگزاری این رقابت‌ها، توضیح داد: در بخش پسران نونهال گروه الف، سکوی اول تا سوم به ترتیب به ابوالفضل محمدی از خراسان رضوی، پارسا رستمی از لرستان و یونس خورشیدی همدانی از خراسان رضوی رسید و در گروه ب نیز رایکا دادجو از قزوین، محمدطاها قیصری از فارس و محمد مسیحا نیری از تهران نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

مسئول هیئت ورزش های صعودی سمنان همچنین گفت: در بخش دختران نونهال گروه آ، به ترتیب سیده پارمیدا حیدر زاده طرقبه از خراسان رضوی، زهرا نوری از اصفهان و هانیه سعدونی از خوزستان اول تا سوم شدند همچنین در گروه ب دختران نیز، یاسمن عوض نژاد از کرمان اول شد و زینب عشقی از خراسان رضوی و ساینا رزمجو از فارس به مقام دوم و سوم دست یافتند.

کریمی بیان کرد: در مسابقات سنگ نوردی قهرمانی نونهالان کشور ۷۵ نونهال سنگ نورد از ۱۳ استان کشور در دو گروه طی روزهای هفدهم، هجدهم و نوزدهم تیرماه جاری در سالن غدیر سمنان برگزار شد.

وی افزود: با توجه به اینکه مسابقات بین المللی و جهانی سنگ نوردی در رده سنی نونهالان برگزار نمی شود، مسابقات قهرمانی نونهالان کشور، با هدف استعدادیابی و شناسایی و تشویق نونهالان برای ادامه این رشته ورزشی و تقویت ورزشکاران پایه برای رشته سنگ نوردی در کشور برگزار شده و برترین های این مسابقات به رقابت های رده سنی نوجوانان و اردوهای آمادگی و استعداد یابی تیم های ملی دعوت خواهند شد.