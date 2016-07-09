فرهنگ رانندگی در کرمان ارتقاء یافته است/کاهش ۱۴ درصدی برگه جریمه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید معین زاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از برخورد قاطع پلیس با رانندگان حادثه ساز خبر داد و اظهار کرد: پلیس در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش ۱۴ درصدی برگه اعمال قانون برای رانندگان متخلف بوده که این مهم نشان دهنده ارتقاء فرهنگ رانندگی در کرمان است.

وی افزود: با توجه به رعایت قوانین و مقررات از سوی همشهریان و همچنین تلاش مضاعف پلیس و همکاری دستگاه‌های دخیل در امر ترافیک خوشبختانه در سه ماهه ابتدایی سال جاری در استان شاهد کاهش ۲۰ درصدی تعداد فوت شدگان در سوانح رانندگی بوده‌ایم.

وی با ذکر این مطلب که از ابتدای سال جاری تاکنون بیشترین تصادفات رانندگی مربوط به موتور سیکلت سواران بوده، افزود: در ۵۲ درصد از سوانح موتورسیکلت سواران نقش دارند و دلیل عمده آن‌ها عدم استفاده از کلاه ایمنی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بیان داشت: استفاده از تلفن همراه حین رانندگی امکان عکس العمل سریع را رانندگان در مواجه با خطرات احتمالی کاهش می‌دهد.

وی گفت: با فرارسیدن فصل گرم سال، استفاده از برچسب‌های شیشه دودی وسایل نقلیه در سطح معابر افزایش یافته که این فرایند باعث کاهش دید راننده و بالا رفتن ضریب خطا در هنگام رانندگی و به تبع آن در افزایش تصادفات نیز مؤثر خواهد بود، از این رو پلیس راهنمایی و رانندگی برخورد با این تخلف را در دستور کار خود فرار داده است.

سرهنگ معین زاده اضافه کرد: شهروندان می‌توانند با حذف سفرهای غیرضروری، تغییر ساعت سفرها، تغییر مسیر به مسیرهای کم تراکم تر، استفاده از تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات روز، کسب اطلاعات کافی در زمینه راه‌ها و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی سبب کاهش ترافیک و صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها شوند.