۲۰درصد صادرات ایران به عراق است/ برای حمل یکسره کالامحدودیت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضازاده پیش از ظهر امروز شنبه در نشست بررسی مسائل تجارت و صادرات عراق که با حضور تولید کنندگان و فعالین اقتصادی در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: بیشترین صادرات از ایران به کشور عراق صورت می گیرد و بیشترین سهم از صادرات ایران را این کشور دارد.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون حدود یک پنجم از میزان صادرات کشور معادل ۲۰ درصد به عراق است که این میزان همچنین ۳ برابر میزان صادارت ایران به ۴ قاره غیر آسیایی است.

رضازاده با اشاره به عدم رونق صنعت و همچنین بالا بودن هزینه های تولید در کشور عراق، اظهار داشت: این عوامل موجب شده که عمده بازار عراق را کالاهای وارداتی تشکیل دهند.

وی روند صادرات از ایران به عراق طی ۱۲ سال گذشته را مثبت و افزایشی عنوان کرد و گفت: تنها در سال حمله داعش به این کشور میزان صادرات تا حدودی روند کاهشی داشت، اما سال گذشته و علی رغم کاهش صادرات کشور، شاهد رشد ۲ درصدی صادرات به عراق بودیم.

رایزن بازرگانی ایران در عراق با بیان اینکه در حال حاضر ترکیه ۲۵ درصد بازار عراق را به خود اختصاص داده است، افزود: صادرات ترکیه به عراق ۵ برابر شده و در کنار آن عواملی نظیر داشتن نگاه ویژه اقتصادی به بازار عراق، حمایت از صادر کنندگان، در اختیار داشتن نمایندگان و رایزن های اقتصادی، تولیدات صادارت محور و... از عوامل گسترش نفوذ ترکیه در بازار عراق بوده است.

رضازاده همچنین با اشاره به گسترش حضور چین در بازار عراق طی سال های گذشته، خاطر نشان کرد: البته شرایط برای حضور ایران نیز فراهم است و بیشترین نمایندگی های خارجی ایران نیز در عراق هستند.

وی با اشاره به تمایل مردم عراق به کالاهای ایرانی، اظهار داشت: ایجاد مراکز تجاری در استان های مختلف عراق، ایجاد شعب سازمان توسعه تجارت در ۲ استان، فعال سازی شبکه بانکی به منظور انجام تجارت رسمی، انجام سرمایه گذاری های مشترک، رونق حمل یکسره، تاسیس فروشگاه های مستقیم عرضه کالا و ... از اقداماتی است که در راستای گسترش حضور در بازار عراق انجام شده و در دستور کار است.

رضا زاده به برخی مشکلات پیش رو در حوزه صادرات به عراق نیز اشاره کرد و گفت: برای نمونه در بحث صادرات سیمان در ابتدا مشکل تناژ وجود داشت که رفع شد و پس از آن با موضوع افزایش تجربه ها مواجه بودیم.

وی ادامه داد: پس از تخلفات صورت گرفته در خصوص قیمت شکنی ۴ کارخانه سیمان، با رای داگاه عراقی تعرفه های صادرات این محصول به ۱۰۰ درصد رسید و منجر به ممنوع شدن صادرات سیمان شد.

رایزن بازرگانی ایران در عراق از تلاش و رایزنی برای رفع این مشکل خبر داد و اظهار داشت: قرار بر این شده تنها ۸ کارخانه و شرکت بزرگ اجازه صادرات سیمان به عراق را داشته باشند تا دیگر تخلفی در این خصوص صورت نگیرد.

رضازاده در بخش دیگری از سخنان خود به حمل یکسره کالا به کشور عراق نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این کار در مرزهای جنوبی کشور انجام می شود که برای این کار در مرز سومار هم اعلام آمادگی شده و هم اکنون تنها مشکل برای این اقدام عدم وجود واحد گذرنامه در در مرز سومار است.

این مسئول تصریح کرد: ممنوعیتی برای حمل یکسره کالا به کشور عراق نیست، اما محدودیت هایی نظیر افزایش قیمت تمام شده حمل یکسره کالاهای سنگین وجود دارد.

رضا زاده مقاومت کامیون ‌داران عراقی به ویژه در اقلیم کردستان و جابجایی ارز را از دیگر مشکلات پیش رو برشمرد و افزود: در حال حاضر بان کهای ملی و پارسیان در عراق فعال هستند وبانک مشترک دیگری نیز ایجاد شده، اما مشکل این است که قیمت های آنها همچنان از صرافی ها بالاتر است.

وی همچنین متغیر بودن قوانین و مقررات صادرات در کشور عراق را از دیگر مشکلات در زمینه صادرات عنوان کرد و گفت‌برای رفع این مشکل نیازمند رایزنی مقامات دو کشور هستیم.