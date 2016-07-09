بهبود وضعیت سلامتی ۸ مجروح حادثه درگیری در شهرستان عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی ظهر شنبه در نشست با ائمه جمعه و جماعات و اعضای شوراهای اسلامی و معتمدان محلی عسلویه و نخل تقی اظهار داشت: مردم شهرستان عسلویه همواره وفاداری خود را به نظام و انقلاب اثبات کرده‌اند و این موضوع را در عرصه‌های مختلف می‌بینیم.

وی با تقدیر از ائمه جمعه و جماعات، شوراها، مردم عسلویه و نخل تقی و بسیج شهرستان عسلویه در ایجاد و حفظ آرامش و امنیت در این منطقه اضافه کرد: هوشمندی مردم و معتمدان محلی و شوراها و ائمه جمعه و جماعات شهرستان عسلویه مثال زدنی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه صبر و متانت مردم ارزش و اهمیت زیادی دارد، بیان کرد: مسئولان باید در خدمت رسانی به مردم و رضایت مندی این عزیزان نهایت تلاش خود را انجام دهند.

وی افزود: استاندار بوشهر از ابتدای حادثه نخل‌تقی پیگیری ویژه‌ای در این زمینه داشته است و با تاکیدات صورت گرفته اقدامات خوبی برای ایجاد آرامش و ثبات در منطقه صورت گرفته است.

حقیقی با بیان اینکه مسئولان به وظایف خود در ارتباط با حادثه رخ‌داده در شهرستان عسلویه به خوبی عمل خواهند کرد، ادامه داد: از هیچ تلاشی برای رضایت مندی مردم استان و ایجاد امنیت و آرامش فروگذار نمی‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه حادثه عسلویه هشت مجروح داشته است، گفت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را مسئول مستقیم رسیدگی به مجروحین کردیم و شخصا نیز به صورت لحظه به لحظه وضعیت مصدومین را رصد کردم که خوشبختانه شاهد بهبود وضعیت مجروحان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه هفته گذشته در جریان یک درگیری و کشته شدن یکی از اهالی نخل تقی شهرستان عسلویه توسط ماموران نیروی انتظامی، درگیری ها بین تعدادی از اهالی این منطقه و پلیس باعث ایجاد التهاب در شهر شد که پس از ساعاتی با تلاش مسئولان و مردم و معتمدین محلی، فضا آرام شد.