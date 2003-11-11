زندان قصر فردا خراب مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر عمليات تحويل و تحول و تخريب زندان قصر كه قرار بود روز دوشنبه گذشته انجام شود فردا با حضور شهردار تهران و جمعي از مسئولان شهرداري به طور رسمي انجام مي شود.

زندان قصردر خيابان معلم ودر يكي از نقاط مركزي شهر تهران واقع است و با انتقال كامل آن به شهرداري تهران از اين مكان براي احداث فضاهاي فرهنگي يا خدماتي استفاده خواهد شد.

شايان ذكر است اين طرح از سال گذشته و با انتقال 15 درصد زندان قصر به شهرداري تهران آغاز شد و فردا با انتقال 55 درصد ديگر، 70 درصد آن به شهرداري واگذار و بر اساس توافقات انجام شده 30 درصد باقيمانده نيز تا پايان امسال به شهرداري تهران منتقل مي شود.