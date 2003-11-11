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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۵:۱۳

با حضور شهردار تهران

زندان قصر فردا خراب مي شود

70درصد زندان قصر فردا با حضور شهردار تهران تخريب و براي بهره برداري در زمينه خدمات شهري يا فرهنگي آماده خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري مهر عمليات تحويل و تحول و تخريب زندان قصر كه قرار بود روز دوشنبه گذشته انجام شود فردا با حضور شهردار تهران و جمعي از مسئولان شهرداري به طور رسمي انجام مي شود.

زندان قصردر خيابان معلم ودر يكي از نقاط مركزي شهر تهران واقع است و  با انتقال  كامل  آن به شهرداري تهران  از اين مكان براي احداث فضاهاي فرهنگي يا خدماتي استفاده خواهد شد.

شايان ذكر است اين  طرح  از سال گذشته  و با انتقال 15 درصد زندان قصر به شهرداري تهران آغاز شد و  فردا  با  انتقال 55 درصد ديگر،  70 درصد آن به شهرداري واگذار و بر اساس توافقات انجام شده 30 درصد باقيمانده نيز تا پايان امسال به شهرداري تهران منتقل مي شود.

 

کد مطلب 37085

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