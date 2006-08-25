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۳ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

وزارت رفاه به وعده خود در اجراي طرح بيمه اجتماعي روستاييان عمل نكرد

وزارت رفاه به وعده خود در اجراي طرح بيمه اجتماعي روستاييان عمل نكرد

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: تا كنون فقط 50 درصد روستاييان تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي قرار گرفته اند و اين امر نشات گرفته از كوتاهي و خلف وعده وزارت رفاه در اجراي اين طرح است.

ابوالقاسم مختاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با انتقاد از عدم اجراي طرح هاي مصوب در دولت ، گفت: بسياري از طرح ها پس از تصويب به درستي اجر نمي شود و اين امر نشات گرفته از كوتاهي دستگاه ها در اجرايي كردن طرح ها است.

وي افزود: طرح بيمه اجتماعي روستاييان به جهت رفع محروميت اين قشر مطرح شده اما تا كنون نتوانسته تمامي اين قشر را تحت پوشش قرار دهد.

مختاري به ناتواني روستاييان در پرداخت سهم حق بيمه اشاره كرد و گفت: اغلب روستاييان به لحاظ مشكلات مالي توان پرداخت سهم حق بيمه خود را ندارند و اين امر باعث شده تا استقبال چنداني از اين طرح نداشته باشند.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس خاطر نشان كرد: دولت بايد به ازاي در اختيار گذاشتن سهام عدالت ، پرداخت سهم حق بيمه روستاييان را تقبل مي كرد ، چرا كه تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي قرار گرفتن مي تواند راهي در جهت محروميت زدايي از روستاهها باشد.

کد مطلب 370850

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