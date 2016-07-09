۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

کارگردان فرانسوی در ایران کارگاه آموزشی تئاتر برگزار می‌کند

ژان لویی‌اکل کارگردان و بازیگر فرانسوی به دعوت موسسه فرهنگی و هنری «فانوس» برای برگزاری دو کارگاه آموزشی به ایران می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژان لویی اکل کارگردان، بازیگر و فعال در حیطه نمایش‌های عروسکی اهل فرانسه به دعوت موسسه فرهنگی و هنری «فانوس» پاسخ مثبت داد و به زودی برای برگزاری دو کارگاه آموزشی به ایران خواهد آمد.

ژان لویی‌اکل تاکنون نمایش‌های بسیاری را در کمپانی‌های مطرح فرانسه کارگردانی کرده و اغلب آثارش در تئاترشهر پاریس و شهرهای دیگر اروپا به صحنه رفته است. این هنرمند از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ مدیر مدرسه عالی ملی «شارل دوویل مزیر» بوده و هم‌اینک مدیر کمپانی «نف» در فرانسه است. همچنین او با هنرمندان بنامی مانند آنتوان ویتز، ژاک لوکوک، موریس بنیشو و ژان لویی‌بارو همکاری داشته است.

موسسه فرهنگی و هنری فانوس در راستای فعالیت‌های فرهنگی بین‌المللی خود، این هنرمند را به ایران دعوت کرده و دو کارگاه آموزشی تئاتر برای این او تدارک دیده است. کارگاه اول عروسک و ابژه (اشیا) و کارگاه دوم با اقتباس از منطق‌الطیر عطار یک پروژه اجرایی است که به اجرای مشترک منجر خواهد شد.

آروین موذن زاده

