اردوهای مختلط باورهای ایمانی جوانان را تضعیف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، حجت الاسلام‌ محمد علی نکونام در دیدار با اقشار مختلف جوانان استان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان تقویت ایمان و باورهای توحیدی را از نیازهای اساسی امروز جامعه جوان دانست و تاکیدکرد: یکی از نیازهای امروز جامعه جوان برای پیش برد اهداف و برنامه ها و عمل به وظایف، تقویت ایمان و باورهای توحیدی و تقویت بنیه علمی و معرفتی است.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه جوانان امروز جامعه بالاتر و جلوتر از جوانان نسل اول و زمان انقلاب هستند، تاکیدکرد: نسل جوان اول انقلاب ما پرشور، مؤمن و تلاشگر در عرصه‌های مختلف حاضر بودند اما با هجمه فرهنگی و غارت فرهنگی دشمن مواجه نبود، اما امروز نسل جوان ما با همان روحیه انقلابی و روحیه ایمانی در میدان حاضر هستند در حالی که با قتل‌عام فرهنگی و کار همه جانبه دشمن مواجه اند و به همین دلیل حضور آنان در میدان دفاع از ارزش‌ها ارزشمندتر و مغتنم‌تر است.

وی در ادامه تصریح کرد: کنسرت‌های موسیقی و اردوگاه‌های مختلط موجب می شود که باور ایمانی جوانان ضعیف و سست شود و اگر باور ضعیف شد، راه أنبیاء و سپس انقلاب به خطر می‌افتد؛ بنابراین به همین دلیل بسیار مهم است که رهبری با ورود کنسرت ها به دانشگاه ها مخالف هستند.

امام جمعه شهرکرد در ادامه از آغاز بیست‌وسومین دوره از طرح تقویت مبانی اعقادی و شبهه زدایی دینی در استان با حضور چهره های مطرح کشور خبر داد و گفت: طی یک ماه در تابستان که از پنجم مرداد ماه آغاز خواهد شد، برنامه‌ای ویژه جوانان با حضور چهره‌های مطرح کشوری و عالمان و فرهیختگان تدارک دیده شده است که عرصه بسیار قابل توجهی برای ارتقاء دانش و بینش و رفع شبهات و ابهام های فکری و عقیدتی جوانان خواهد بود.