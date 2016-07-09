تنوع قومیتی فرصتی برای توسعه گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، ظهر شنبه در شورای برنامه‌ریزی استان گلستان گفت: سند آمایش برای آسیب ندیدن استان و همان ایدئولوژی اقدام است.

وی افزود: اصلاحات سند آمایش نیز باید تمام شود و این سند را برای دستگاه‌ها ارسال کردیم تا اعلام نظر کنند و تا دو هفته آینده همه دستگاه‌ها اعلام نظر نهایی خود را به‌صورت مکتوب اعلام کنند.

صادقلو بابیان اینکه سند آمایش میراثی مصوب است که برای آیندگان باقی می‌ماند، گفت: این سند در آمار پیوستی سال ۹۴ و ۹۵ نیز باید اضافه شود تا در نگاه‌ها تأثیر بگذارد.

وی با بیان این که در سال‌های گذشته نرخ بیکاری استان گلستان ۵.۶ درصد اعلام‌شده بود اما بعد مرکز آمار ایران رقم واقعی را ۱۳.۷ را اعلام کرد، تصریح کرد: روزی اعلام شد که استان باید مجازی باشد، اما در سند آمایش این موضوع دیده نشد درحالی‌که از مسائل مهم افق استان است، هم‌اکنون ۷۰۰ خدمت به‌صورت مجازی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به تنوع اقوام در استان گلستان گفت: هم‌گرائی اقوام افقی برای استان گلستان است و تنوع اقوام باید تبدیل به فرصت شود.

استاندار گلستان اظهار کرد: در بخش الگوی کشت باید در افق استان فکری شود و بر موضوع ارزش‌افزوده نیز دقیق شد.

وی تأکید کرد: برای توسعه روستاها درآمد پایدار نشانه گرفته‌شده که در آن دانش بومی و فناوری روز درهم‌آمیخته می‌شوند.