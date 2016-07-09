۲۵ درصد شالیزارهای مازندران مکانیزه کشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدرپور ظهر شنبه در حاشیه بازدید از برداشت مکانیزه برنج استان خاطرنشان کرد: به طور جدی به دنبال تجهیز و نوسازی در مزارع هستیم و امسال برای ۱۰ هزار هکتار از مزارع استان طرح تجهیز و نوسازی پیش بینی شده است و در سفر رییس جمهور به مازندران ۵۰۰ میلیارد ریال برای این طرح مصوب شد.

وی بیان کرد: ۸۰ هزار هکتار از زمین‌های استان در ۶ ماهه دوم دچار ماندابی است و نمی‌توان به جز برنج کشت دیگری انجام داد که ضرورت دارد طرح زهکشی در استان انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه میزان مصرف کود در استان کمتر از سایر استان‌ها است، اضافه کرد: مصرف کود بویژه کود اوره در مزارع جدی‌تر باشد تا عملکرد بالا رود و محصول سالم تولید شود.

حیدرپور گفت: متاسفانه در برخی محافل صحبت از مصرف بالای سم و ابتلا به سرطان در مازندران می‌شود که به صراحت اعلام می‌کنم راغب به استفاده زیاد مصرف سم نیستیم اما برای جلوگیری از خسارت محصول از روش‌های مختلف استفاده می کینم که یکی از روش‌ها استفاده از سم است و میزان مصرف سم در هکتار در مازندران از میزان مصرف سم در مزارع آمریکا و اروپا کمتر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: در دهه ۷۰ حدود ۱۲ هزار تن سم در مزارع مازندران مصرف می‌شد که اکنون به کمتر از ۴ هزار تن رسیده است.

حیدرپور یکی از مشکلات کشاورزان استان را تأمین منابع آبی دانست و افزود: آب به اندازه کافی در استان وجود دارد اما به دلیل عدم ذخیره در برخی مواقع دچار کم آبی می‌شویم که لازم است سدهایی که وزارت نیرو در دست اجرا دارد به زودی به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: ۱۰۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان تحت پوشش سد هراز است که با احداث این سد می‌توان منابع آبی مطمئنی داشت.

۲۱۰ هزار هکتار از شالیزارهای مازندران به زیرکشت برنج رفت.