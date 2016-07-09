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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی:

حذف سل با توجه به همجواری با دو کشور آلوده نیاز به عزم ملی دارد

حذف سل با توجه به همجواری با دو کشور آلوده نیاز به عزم ملی دارد

زاهدان - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: حذف سل با توجه به همجواری با دو کشور آلوده جهان یعنی افغانستان و پاکستان نیاز به عزم ملی و مشارکت کلیه نهادها و سازماهای ذیربط دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اظهار داشت: زمانی به حذف بیماری سل خواهیم رسید که میزان بروز این بیماری به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت کمتر از یک مورد مبتلا باشد.

سیدمهدی طباطبایی افزود: از دو کشور افغانستان و پاکستان می توان به عنوان کشورهایی که بالاترین بار بیماری سل در دنیا را دارند نام برد و از همین رو در کشور ما استان سیستان و بلوچستان دارای بالاترین آمار مبتلایان سل را دارد.

وی خاطر نشان کرد: روند بیماریابی سل ریوی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با توجه به سیاستگذاری اخیر سازمان جهانی بهداشت با هدف حذف سل بوده و براین اساس تا سال ۲۰۵۰ انتظار می رود بروز بیماری سل به کمتر از یک مورد از یک میلیون نفر جمعیت کاهش یابد.

طباطبایی تاکیدکرد:  میزان بروز سل در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۲۰ درصد از هزار نفر جمعیت است که در رتبه بندی دانشگاهی رتبه چهارم به لحاظ بروز سل و در رتبه بندی استانی بالاترین بروز سل در کشور را دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان عنوان کرد : حذف سل با توجه به مشکلات موجود بخصوص همجواری با دو کشور آلوده جهان یعنی افغانستان و پاکستان نیاز به عزم ملی و مشارکت کلیه نهادها و سازمان های ذیربط دارد و در این راستا بایستی سهم هر نهاد مشخص و تعریف شود.

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان قطب منطقه ای جنوب شرق در زمینه تشخیص و مدیریت بیماران مقاوم به درمان سل است که از بستر مناسبی برای تشخیص، درمان و پیشگیری برخوردار است.

کد مطلب 3708512

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