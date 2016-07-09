به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ قاسمعلی یوسفخانی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در بجنورد، اکیپی از ماموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی موضوع را در دستور کار خود قراردادند.

این مقام انتظامی افزود: مأموران با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری ۲۸ سارق حرفه‌ای که درزمینهٔ سرقت فعالیت داشتند، شدند.

وی بابیان اینکه متهمان در بازجویی‌ها به ۴۳ فقره سرقت اعتراف کردند، بیان کرد: سرقت از منزل، مغازه، اماکن خصوصی، داخل خودرو ازجمله این سرقت‌ها بود.

سرهنگ یوسفخانی با اشاره به اینکه تعدادی از اموال مسروقه کشف‌شده به مالباختگان تحویل داده شد، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات امنیتی منزل، خودرو و محل کسب خود را به تجهیزات امنیتی مجهز کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.