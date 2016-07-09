همایش بزرگ مدافعان حجاب و عفاف در قروه برگزار می شود

مسئول امور بانوان فرمانداری قروه در همین زمینه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: انسان می تواند از زوایای مختلف به پدیده های متنوع زندگی نگاه کند و برداشت های متفاوتی داشته باشد. نشاط آورترین بخش زندگی را می تواند از زاویه ای بنگرد که کسالت آور باشد و بالعکس می تواند به مسأله ای که خیلی کسل کننده است از زوایه ای نگاه کند که زیبا جلوه کند و با نشاط با آن روبرو شود.

به گفته زهرا مفاخری انسان هوشمند، عاقل و زیرک انسانی است که از بهترین راه به پدیده های عالم نگاه کند.

وی با بیان اینکه ابزارهای مختلف و متنوع رسانه ای مثل ماهواره ها، سینما، تلویزیون و ... در سرتاسر جهان، در برنامه های مختلف برای مردم نسبت به حوادث و مسایل زاویه دید ایجاد می کنند اظهار داشت: مسأله حجاب هم همین طور است و زاویه دید نسبت به حجاب و پوشش اسلامی باید تعیین و تبیین شود.

مفاخری تعریف حجاب در جامعه را مهم دانست و عنوان کرد: خیلی مهم است که مردم به حجاب، زیبا نگاه کنند لذا مراجع مهم و اثرگذار برای نشان دادن زیبایی های حجاب متولیان عرصه هنر و رسانه، آموزش و پرورش و... هستند که باید با باز کردن زاویه های جدید که تاکنون مورد بحث قرار نگرفته است و انجام کار هنری متناسب با آن، این مسأله مهم را حل کنند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های پیش رو در هفته عفاف و حجاب بیان کرد: برگزاری دو گفتمان و یک نشست با محوریت حجاب و عفاف، کارگاه آموزشی و نیز همایش بزرگ حجاب و عفاف با محوریت مدافعان حرم، مدافعان حجاب برگزار خواهد شد.

مفاخری همچنین از برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف به منظور عرضه محصولات مرتبط و تجلیل از بانوان محجبه در سطح ادارات خبر داد.