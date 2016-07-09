به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین برجی ظهر شنبه در مراسم افتتاح پایگاه شهید نظر زاده شهرستان خرم آباد اظهار داشت: امسال هفت پایگاه تابستانی برای غنی سازی اوقات فراغت ۲۵۰ نفر از دانش آموزان با نیاز های ویژه آماده شده است که خدمات آموزشی، هنری، فرهنگی و ورزشی را توسط مربیان کار آزموده به دانش آموزان ارائه می دهند.

وی وجود پایگاه های غنی سازی اوقات فراغت تابستانی را فرصت و بستر مناسبی برای شکوفایی خلاقیت و استعداد های دانش آموزان با نیاز های ویژه دانست و گفت: این پایگاهها می توانند سطح دانش و بینش اعتقادی، علمی، اجتماعی و مهارت های هنری دانش آموزان استثنایی را ارتقاء دهند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان نیز در افتتاح این پایگاه با اشاره به کلام امام خمینی ( ره ) خدمت به معلولان را خدمت به رسول اکرم(ص) دانست و گفت: دانش آموزان با نیاز های ویژه این استان با درخشش در مسابقات فرهنگی و هنری در سطح کشور توانمندی خود را اثبات کرده اند.

محسن یوسفوند افزود: این دانش آموزان در بسیاری از موارد حتی از دانش آموزان عادی نیز پیشگام تر بوده اند و ضرورت دارد از همه این ظرفیت ها و پتانسیل ها در زمینه های مختلف استفاده شود.

وی گفت: وجود پایگاه های غنی سازی اوقات فراغت در ارتقاء توانمندی دانش آموزان استثنایی نقش بسزایی دارد و امیدواریم با همت و همکاری مسئولان شاهد رشد و پویایی هر چه بیشتر این دانش آموزان باشیم.