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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۳

رئیس آموزش و پرورش استثنایی لرستان:

۷پایگاه اوقات فراغت برای دانش‌آموزان بانیازهای ویژه راه‌اندازی شد

۷پایگاه اوقات فراغت برای دانش‌آموزان بانیازهای ویژه راه‌اندازی شد

خرم آباد- رئیس آموزش و پرورش استثنایی لرستان گفت: به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان استثنایی با نیازهای ویژه هفت پایگاه اوقات فراغت تابستانی در استان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین برجی ظهر شنبه در مراسم افتتاح پایگاه شهید نظر زاده شهرستان خرم آباد اظهار داشت: امسال هفت پایگاه تابستانی برای غنی سازی اوقات فراغت ۲۵۰ نفر از دانش آموزان با نیاز های ویژه آماده شده است که خدمات آموزشی، هنری، فرهنگی و ورزشی را توسط مربیان کار آزموده به دانش آموزان ارائه می دهند.

وی وجود پایگاه های غنی سازی اوقات فراغت تابستانی را  فرصت و بستر مناسبی برای شکوفایی خلاقیت و استعداد های دانش آموزان  با نیاز های ویژه دانست و گفت: این پایگاهها می توانند سطح دانش و بینش اعتقادی، علمی، اجتماعی و مهارت های هنری دانش آموزان استثنایی را ارتقاء دهند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان نیز در افتتاح این پایگاه با اشاره به کلام امام خمینی ( ره ) خدمت به معلولان را خدمت به رسول اکرم(ص) دانست و گفت: دانش آموزان با نیاز های ویژه این استان با درخشش در مسابقات فرهنگی و هنری در سطح کشور توانمندی خود را اثبات کرده اند.

محسن یوسفوند افزود: این دانش آموزان در بسیاری از موارد حتی از دانش آموزان عادی نیز پیشگام تر بوده اند و ضرورت دارد از همه این ظرفیت ها و پتانسیل ها در زمینه های مختلف استفاده شود.

وی گفت: وجود پایگاه های غنی سازی اوقات فراغت در ارتقاء توانمندی دانش آموزان استثنایی نقش بسزایی دارد و امیدواریم با همت و همکاری مسئولان شاهد رشد و پویایی هر چه بیشتر این دانش آموزان باشیم.

کد مطلب 3708520

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