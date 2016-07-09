به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد حاجی‌زاده ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی اهر با انتقاد به اینکه در خصوص مسائل عفاف و حجاب بی‌تفاوت هستیم، علت آن را کم بودن تعبد در جامعه دانست و افزود: در مورد عفاف و حجاب باید همه احساس مسئولیت نمایند و با غیرت دینی و ملی و مدیریت جهادی و نیز روحیه انقلابی وارد میدان شوند.

وی به اهمیت عفاف و حجاب پرداخت و گفت: این جلسه در جهت موضوعی خاص که هم دینی و هم اجتماعی، هم سیاسی و هم اخلاقی است که از قدیم و در زمان حال مطرح بوده و در آینده نیز مطرح خواهد بود، تشکیل یافته است، برنامه‌ریزی کلان و کشوری در خصوص عفاف و حجاب که نشان از این است که متولیان امر احساس خطر می‌نمایند، جای خوشحالی دارد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر افزود: در مورد حجاب و عفاف باید موج اندازی کرد تا کوچه‌ها و خیابان‌ها بوی عفاف و حجاب دهد تا در نسل جوان و امروزی موثر باشد و همه باید برای تقویت عفاف و حجاب تلاش نماییم و غیرت ملی و دینی به خرج دهیم.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در مورد عفاف و حجاب آیات و روایات متعددی داریم و برای حفظ ارزش‌های اسلامی و دینی انقلاب نموده‌ایم و یکی از ریشه‌های اصلی انقلاب اسلامی اهانت به همین عفاف و حجاب بود.

امام جمعه اهر با انتقاد به اینکه در خصوص مسائل عفاف و حجاب بی‌تفاوت هستیم علت آن را کم بودن تعبد در جامعه دانست و گفت: در مورد عفاف و حجاب باید همه احساس مسئولیت نمایند و با غیرت دینی و ملی و مدیریت جهادی و نیز روحیه انقلابی وارد میدان شوند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها مویرگی از مسائل دینی و ارزشی بجا مانده است که اگر غفلت نماییم آن را نیز از دست خواهیم داد، تمامی دستگاه‌ها در این زمینه کار کنند و باهدف حفظ هویت دینی و مللی ظاهر شهر در این هفته آراسته به تبلیغات عفاف و حجاب باشد.